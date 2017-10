Déjese de árboles y mire el bosque: el nacionalismo sigue su agenda a rajatabla. “Plebiscitarias”, “o referéndum o referéndum”, “estructuresdestat”, el buti2. Ahora toca la DUI, pero antes hace falta “eixamplarlabase” (timar a más catalanes con el separatismo) y lograr apoyo internacional. Para eso es fundamental vender que“Espanyaensoprimeix”, acentuar el victimismo, esa es la prioridad ahora del nacionalismo.

Por eso las 850 víctimas inventadas del buti2, por eso el montaje de Marta Torrecillas (5 dedos rotos que fueron ninguno… “i a sobre m´han tocat les teteeessss”), por eso el convertir en “presospolítics” a les Tietes que intentaron evitar que la comisión judicial cumpliera las órdenes del juez, por eso el untar la Gene a periodistas extranjeros, por eso las empresas huyen “per culpa d´Espanya” y no por la brutal inseguridad jurídica, económica y social que ha creado el separatismo, por eso el patético vídeo ucraniano de “Help Europe”.

¿Qué necesita ahora el nacionalismo? Más victimismo. Están en el “cuanto peor, mejor”. Por eso desea que se aplique el 155, no es la CUP que lo impone, son Puigdemont y Junqueras que también lo persiguen. Per això el president no votat no contestarà al Govern. Por eso desea que el Estado entre a saco en la Autonomía, cese a todo el mundo y mande a un Virrey. Y por eso Rajoy está alargando plazos y siendo cauteloso… y debe aplicar el 155 (un precepto muy abierto) de la manera más inteligente.

¿Cómo?No “suspendiendo” la autonomía secuestrada y maltratada por el nacionalismo sino “restableciéndola”. Interviniendo los mossos para liberarlos de elementos inconstitucionales, asegurando su respeto por la ley y el Estatuto,que vuelvan a ser la policía de todos. Asegurando la certidumbre fiscal y evitando la pretensión de Junqueras de extorsionar a las pocas empresas que queden e imponer a los catalanes el impuesto de “solidaridatpelnoupaís”. Proporcionando estabilidad.

Si tiene visión de futuro, también cerrará las verdaderas fábricas de separatistas: asegurará que la Educación quede libre de adoctrinamientonacionalista, eliminará las subvenciones a medios y liberará TV3% y CatRadio del monopolio nacionalpopulista. Per fer això calen uns anys.

Rajoy deberá proponer entre jueves y viernes las medidas del 155. La semana que viene el Senado debe aprobar esas medidas. Puigdemont tiene 2 alternativas:

1- La DUI. El parlament és tancat i només s´obre quan els nacionalistes volen. Los diputados nacionalistas han recibido consigna de estar disponibles el fin de semana para un pleno extraordinario en el que el president no votat suspendería la suspendencia. El 155 seguiría su camino con más razón y el Motxo sería detenido y acusado de rebelión. Tensión en la calle, el nacionalismo intentará que sea “pacífica”, pero es incierto que lo consiga.

2- El-leccions autonòmiques? Cuidado. Si las convoca Rajoy, los nacionalistas no se presentarán y montarán un parlamento paralelo. Si las convoca Puigdemont serán “constituyentes”, es el escenario menos traumático … pero sólo se ganaría tiempo y en meses/años estaríamos donde hoy.

El nacionalismo ha roto la baraja, estamos en manos de fanáticos golpistas radicales que sólo tienen un objetivo: generar más hispanofobia y lograr la secesión. No les importa haber destruido Cataluña económicamente y socialmente, no van a recular a pesar del hundimiento. Buscan victimismo y tensión en la calle. El bienestar, la convivencia y la economía catalanas van a sufrir todavía más.

Pero millones de catalanes no nos resignamos a perder la libertad y la democracia, lo último que nos quieren quitar. Com diu en Sabina, és “Cataluña contra Cataluña“. És l´hora de fer el que no s´ha fet mai fins ara: el Gobierno debe frenar el nacionalismo y deslegitimarlo, los ciudadanos debemos defendernos pacíficamente en la calle. Es la hora de la ley y de la propaganda. De las dos, porque si sólo se aplica la primera, no será suficiente.

Dolça i trencada Catalunya…

