GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA. URGENTE: Recuperar las competencias en Educación en Cataluña. “Niños, hoy no damos Matemáticas, daremos ‘Infocat'”. El adoctrinamiento nazi-norcoreano de los independentistas empieza a los 3 años – El Mundo

«Me lo dijo una compañera de trabajo el dos de octubre, al día siguiente al referéndum. Fue por la tarde. Yo estaba trabajando y me dice: ‘¿Tú sabes lo que les han dicho a los niños en el colegio hoy?’. Le respondo que no. ‘Pues el mío ha venido diciendo que el profesor les ha explicado que la Policía de España pega a los abuelos cuando van a votar libremente’».

«Me asusté, claro. Mi hijo tiene siete años y obviamente de un sistema educativo espero que no le metan política en la cabeza. Estudia Primaria, no Políticas. Luego me enteré de todo. Llegaron a sacar a niños de tres años al minuto de silencio por las cargas policiales. Tres años. Los días siguientes han seguido quitando horas de otras asignaturas, como Matemáticas y Lengua Catalana, para dar una cosa que ya llaman en el colegio Infocat. Están adoctrinando a los niños, es una verdadera locura».

Lo cuenta una madre de la escuela Els Grecs, de Roses, en la Costa Brava. Algo parecido narran padres, por ejemplo, de un colegio de Solsona, a 220 kilómetros de allí. «Nos llega nuestro hijo, de cinco años, y nos da un papel con una cosa que dice que le han dicho los profesores que es muy importante y muy valiosa:lo abrimos y es una estelada. Se la han dado en clase y le han explicado que es la bandera de un pueblo libre».

Varias denuncias ante la Guardia Civil y en los tribunales han puesto sobre la mesa casos de adoctrinamiento a niños tras el 1-O, incluida la apertura de diligencias por parte de un juez de Seu d’Urgell (Lérida), por un presunto delito de incitación al odio. Este texto recoge el testimonio de varios padres de colegios catalanes protegiendo sus identidades porque, como dice uno de ellos, guardia civil además, «ahora aquí a los no independentistas se nos mira con absoluta desconfianza, empiezo a sentir una empatía importante con los moros, me siento como ellos justo después del atentado de la Rambla, explicando que son gente de paz y los demás mirándoles raro».

‘El Estado opresor ha pegado a ancianos’

Habla una madre del colegio de Roses: «Todo empezó el 2 de octubre. Hacia el mediodía, o bien el profesor que daba clase, o bien una persona ajena al centro y que todavía no nos han identificado, les cuentan a los niños que la brutal represión del día anterior bla bla bla… Sacan al patio a los de Infantil y Primaria, y minuto de silencio, sin avisar a los padres ni nada. Luego les mandan a casa con un papel en la mochila, después de contarles que al día siguiente hay huelga porque el Estado opresor ha pegado a ancianos y a niños».

La madre aporta el papel, con membrete de la Generalitat de Catalunya y del Departament d’Ensenyament.

El arranque: «Queridas familias. La represión tan brutal y las imágenes de los cuerpos policiales estatales contra una sociedad catalana completamente pacífica, que lo único que quería era defender un derecho tan básico como es el de decidir su futuro, nos trae la necesidad de responder como trabajadores y trabajadoras con uno de los instrumentos más preciados que tenemos: la huelga».

Sigue el documento: «Agravado porque los centros educativos se han convertido en locales maltratados por la violencia más absoluta ya que muchas de las actuaciones policiales han tenido lugar en escuelas e institutos, lugares donde se enseñan los valores de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la paz. Desde la escuela siempre hemos trabajado que la violencia no es la solución de los conflictos y, en coherencia con la barbarie producida, hemos de responder cerrando la escuela. El alumnado, la sociedad, España, Europa y el mundo han de ser testimonio de que no callaremos y que la fuerza y la violencia no ganarán». Después se le dice a los padres que no habrá clase «para enseñar que la respuesta pacífica a las agresiones no es un derecho, sino un deber», y pidiéndoles incluso a los progenitores que «ejerciten su derecho a la huelga y participen de las movilizaciones».

Continúa otra de las madres de Roses: «Nos fuimos varios padres a hablar con los profesores, unos 15 ó 20, aunque muchos más no fueron para no ser señalados. A mí, por ejemplo, me dijeron que los niños están inquietos con todo lo que está pasando, que hay que explicárselo, que quieren saberlo. Mi hijo tiene ocho años y te aseguro que no se mete en esos rollos. El hijo de unos amigos que son gente muy despolitizada llegó explicándoles lo que es un toque de queda… Yo, después de hablar con la directora, llamé a la Consellería d’Ensenyament, me pasaron a una inspectora y me dijo que sin pruebas no pueden hacer nada. Los siguientes días siguieron quitando horas de otra asignaturas para dar Infocat (información sobre Cataluña).

A otra madre que se quejó le dijeron literalmente: ‘Seguimos órdenes de la Consellería y van a pasar más cosas, porque en los próximos días pasarán cosas importantes’. Imagino que se refieren a la independencia. ¿Cómo pueden meterles estas cosas a los niños en la cabeza?».

Habla otro padre de Sant Andreu de la Barca, 164 kilómetros al sur, en la provincia de Barcelona: «Mi hija tiene 15 años y estudia en el Instituto Palau. Estaba en clase el 2 de octubre, entra el profesor de Matemáticas y dice: ‘Hoy no puedo dar clase, no tengo ganas, estoy muy triste y muy enfadado por lo que pasó ayer. Sienta a los niños a debatir sobre la ‘represión policial’, e incluso varios de los críos discuten entre ellos. Luego les dice que levanten la mano los que quieran protestar contra la terrible represión. Mi hija luego me lo cuenta, y me dice que tenía una doble rabia. Por un lado, porque yo le tengo dicho que cuando se hable de política no se meta. Me dice: ‘Coño, papá, es que es injusto’. Y, además, porque se sintió cohibida y terminó bajando al patio en el minuto de silencio. Mi hijo tiene un año menos, 14. Un profesor entró en su aula ese día y les dijo: ‘El que esté en contra de la brutalidad policial que levante la mano’. Él y otros se quedaron en clase y no bajaron al patio, alguno se puso a llorar asustado, cada uno lo somatizó como pudo, pero llegó el jefe de estudios y les obligó a bajar a todos».

Cuenta su caso un padre y guardia civil de Solsona, en Lleida: «Mi hijo tiene cinco años. El 2-O les sacan al patio y les dicen que los guardias civiles somos malos, que pegamos a ancianas, que policías del Estado pegan al pacífico pueblo catalán. No les explican que cumplimos la orden de un juez, que hacemos cumplir la ley. En cuanto me entero voy a hablar con la profesora. Le digo que yo no soy nadie violento, ni malo, que sólo hago cumplir la ley. Ella me conoce perfectamente, pero mantiene la distancia. Le dije que la próxima vez que vayan a decirle a mi hijo que su padre es malo y pega a gente, me avisen antes para poder llevármelo ese rato a casa. No se puede meter a los niños en política, es una locura».

Suspira un momento. «Yo de verdad quiero pensar que esto se puede revertir… Igual confío demasiado en la gente… Todo esto se perdió hace muchos años. Cuando llegué aquí, el niño tenía año y medio. Al entrar al colegio vi una enorme pancarta que pone: ‘Una escola, una llengua, un país’. A todo el mundo le parece normal. No me quiero ir de aquí, mi mujer es catalana, pero no me están dejando otra opción».

