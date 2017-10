Agradecimiento desde México a la Unidad Militar de Emergencias española – Los rescatadores españoles en el terremoto de México: “Nos quedaremos todo el tiempo necesario para hacer nuestro trabajo” / Spanish rescuers in Mexico’s earthquake: “We will stay for as long as it takes to do our job”

Este post es un tributo a las Fuerzas Armadas Españolas y su Unidad de Emergencias Militar, cuyos miembros prestaron ayuda a la gente de México después del terremoto del 19 de septiembre de 2017. ¡Muchas gracias, compañeros! This post is a tribute to the Spanish Armed Forces and their Military Emergencies Unit, whose members lent support to the people of Mexico after the earthquake of September 19, 2017. ¡Muchas gracias, compañeros!

Después del terreoto de grado 7.1 que sufrió México el 19 de septiembre, varios países enviaron equipos de rescate y ayuda para socorrer y buscar supervivientes en los edificios derrumbados. Los rescatadores provenían de Taiwan, Corea del Sur, Japón o España, y acudieron con sus perros de rastreo y rescate, llegaron a varias ciudades mexicanas para prestar ayuda.

After the 7.1-degree earthquake of Mexico of 19 September, several countries sent their rescue and relief teams to help to search for survivors in collapsed buildings. Rescuers from Taiwan, South Korea, Japan, or Spain, along with their search and rescue dogs, came to several Mexican towns and cities to lend support.

España envió a México un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), compuesta por 54 soldados y cuatro perros, para colaborar con los servicios mexicanos de rescate. El personal llevó a México varias herramientas para las tareas de rescate, como cámaras que permitían ver a través de los huecos entre los escombros, geoteléfonos para rastrear amplias superficies de terreno, y cojines neumáticos y cuñas hidráulicas para mover pesos. Adicionalmente, se aportaron cuatro perros, con sus respectivos guías, especializados en la localización de personas vivas o cadáveres.

Spain sent to Mexico a team of the Military Unit of Emergencies (UME), formed by 54 soldiers and four dogs, to collaborate with the Mexican rescue services. The personnel carried to Mexico brought several tools for the rescue tasks, like cameras that allow to see through the hollows in the rubble, geophones for tracking large areas of land, and pneumatic cushions and hydraulic wedges to move loads. Additionally, there were four dogs, along with their respective guides, specialized in the localization of alive people, and corpses.

Los rescatadores españoles han estado haciendo su trabajo en un edificio de oficinas del centro de Ciudad de México, localizado en la calle Álvaro Obregón 286. Se le considera el emplazamiento más letal, donde se han recuperado 35 cuerpos y aún quedan más por descubrir. Las familias han estado acampando allí durante días mientras esperaban noticias de sus seres queridos, y docenas de rescatadores buscaban entre los escombros.

Spanish rescuers have been doing their job in one office block in central Mexico City, located in the street Alvaro Obregon 286. It is considered the deadliest site, with over 35 bodies recovered and more still missing. Families have been camping out for days as they waited for news of their loved ones, as dozens of rescuers were searching the rubble.

Algunos equipos de rescate han ido dejando México esta pasada semana. Por ejemplo, el personal que vino de Corea del Sur recibió un largo aplauso de despedida cuando abandonaba los edificios, con gritos de “Viva México” y canciones de “Cielito Lindo”.

Some recue teams have been leaving Mexico this last week. For instance, the personnel that came from South Korea received a loud farewell applause when leaving the buildings, along with “Viva México” shouts and “Cielito Lindo” songs.

Sin embargo, el equipo español permanecerá en México. “Nos quedaremos todo el tiempo necesario para completar nuestro trabajo”, aseguró el capitán de la UME Juan Carlos Peñas, que indicó que serán las autoridades mexicanas las que decidan cuando acabar los trabajos. Inicialmente, el equipo español se dedicó a buscar el cadáver de un ciudadano español, Jorge Gómez Varo, un arquitecto de 33 años que fue encontrado el viernes. No obstante, las autoridades mexicanas “pueden encomendarnos alguna otra tarea”, agregó Peñas. En el vídeo siguiente, puedes ver cómo Peñas recuerda que los rescatadores permanecerán entre los escombros, “ayudando al pueblo mexicano”.

However, the Spanish team will stay in Mexico. “We will stay for as long as it takes to do our job”, said the UME captain Juan Carlos Peñas, who indicated that it will be the Mexican authorities who will decide when to stop the work. Initially, the Spanish team was devoted to find the corpse of a Spanish citizen, Jorge Gómez Varo, an architect of 33 who was found on Friday. However, the Mexican authorities “can send us to some other task”, Peñas added. In the following video, you can see how Peñas remembers that the rescuers remain in top of the rubble, “helping the Mexican people”.

La misma Unidad Militar de Emergencias (UME) española acudió a Chile a principios de 2017 para ayudar contra los fuegos forestales, los peores en décadas. Los miembros de la UME recibieron entonces una despedida de héroes en el aeropuerto, cuando dejaban aquel país.

The same Spanish Military Unit of Emergencies (UME) was carried also to Chile in early 2017 to help to fight the forest fires, the worst in decades. The members of UME were received a hero’s farewell in the airport, when leaving the country.