Referéndum de Cataluña: ¿Dónde está la desproporción? | Opinión | EL PAÍS

AGENCIAS Fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú.La Policía de Los Ángeles ha rectificado un informe inicial en el que apuntó a la muerte del cantante.Petty es una figura fundamental en el rock estadounidense.Formó parte del supergrupo The Traveling Wilburys, junto con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne.El roquero estadounidense To […]

20MINUTOS.ES El cantante británico presentará su nuevo disco. 'On My One'.Los conciertos serán el 8 de febrero en Apolo (Barcelona) y el 9 en Barceló (Madrid).Las entradas se podrán adquirir a partir de este viernes.El cantante británico Jake Bugg acaba de anunciar que su nueva gira acústica de presentación de su nuevo álbum, On My One, pasará por […]