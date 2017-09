Soraya Santamaría, a Puigdemont y demás golpistas, aprovechados, corruptos y sediciosos que asedian a Cataluña: “No nos va a temblar el pulso”

EFE "El club no contempla este escenario", afirma su portavoz.Señala que no quieren hablar de política, sino de fútbol.Tebas: "Si la independencia avanza, los clubes catalanes no podrían jugar la Liga".El Barcelona no contempla la posibilidad de quedar fuera de la Liga española, en el caso de una hipotética independencia de Cataluña, tal […]

EFE