NUESTROS INEPTOS POLÍTICOS HAN LOGRADO LO IMPOSIBLE: ROMPER ESPAÑA DESPUÉS DE 500 AÑOS. Esto es lo que pasará el 1 de octubre en Cataluña. De llorar | Dolça Catalunya

CARMELO ENCINAS. PERIODISTA Hubo un tiempo, no tan lejano, en que en los súper regalaban las bolsas de plástico para llevar la compra. En las cajas te daban cuantas bolsas pedías y el personal no se cortaba. Si lo que habían comprado podía meterse en un par de bolsas pedían cuatro, y si se apañaban con cuatro pedían ocho. No había hogar que no dedicara un es […]

CARMELO ENCINAS. PERIODISTA