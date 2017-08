Esta es la carta de un Mosso anónimo que corre por internet: “Els catalans no ens mereixem uns comandaments tan incompetents” / “Los catalanes no nos merecemos unos mandos tan incompetentes” / “¿Alguna dimisión, señores Puigdemont, Forn, Soler y Trapero?” | Dolça Catalunya

Això no va de nacionalisme i ideologies. Va de que a algunos Mossos se les ha acabado la paciencia y están haciendo circular esto por las redes:

“Muchos agentes de los Mossos d’Esquadra asistimos atónitos a las muestras de autofelicitaciones de nuestra cúpula, los cuales han empezado ya a repartirse sus medallas.

Pero…¿es cierto que la actuación del CME fue un éxito? Sí.

Pero…¿gracias a quienes? ¿A la cúpula, que a través de sus servicios de información no supieron localizar una célula terrorista que vivía en Cataluña y que estuvo preparando un atentado con explosivos durante un año (o quizá más) en Alcanar? ¿O a los patrulleros, miembros de ARRO, de BRIMO, de FURA, de trànsit, quienes gracias a su enorme profesionalidad consiguieron enjaular a los terroristas con controles y neutralizaron a quienes en Cambrils quisieron cometer una segunda matanza?

Yo lo tengo claro, las gracias se las debemos a agentes, cabos, sargentos,… la cúpula político policial ha fallado estrepitosamente, no supieron detectar una célula terrorista afincada en Cataluña, no quisieron ver el riesgo (y que no digan que no les avisaron) de atentado en Barcelona y se negaron a colocar jardineras o bolardos en las Ramblas y otros lugares de gran afluencia de personas. Después de la explosión de Alcanar, no fueron capaces de atar cabos hasta después del atentado, prohibieron a la GC (que se presentó en el lugar) acceder al lugar del incidente, los cuales gracias a su mayor experiencia en terrorismo hubiesen podido aportar otra visión distinta. La cúpula negó el acceso a los agentes de seguridad ciudadana, de las identidades de quienes los servicios de información, tenían fichados como radicales yihadistas y eso que muchos agentes de seguridad ciudadana se lo pidieron y ante la negativa, la petición se hizo llegar al anterior conseller, el cual también negó esa información a quienes patrullan cada día nuestras calles.

¿Nadie se acuerda de las declaraciones del Major Trapero, pocas horas después descartando más atentados?

Lo de Cambrils no fue otra masacre gracias a un héroe vestido de uniforme que neutralizó él solo a una célula terrorista entera.

Señores políticos, Major, Comisarios del CME y a todos los que habiendo jugado con nuestra seguridad, no les vamos a hacer responsables de las muertes, porque responsables únicos son los asesinos, pero no se autoalaben tanto su trabajo para tapar sus miserias y tengan la dignidad de pedir perdón y de apartarse a un lado, seguro que habrá otros que hagan mejor su trabajo.

No olvidemos que aún hay terroristas sin aparecer.

Y a quienes estando de vacaciones, de fiesta, de permiso o trabajando, alargasteis vuestra jornada, os presentasteis en comisaría y hicisteis, 12, 14, 16 y más horas, con total profesionalidad, en muchos casos sin armas largas, en controles, sin coches o con una sola emisora, GRACIAS, todos los miembros del Cos de Mossos d’Esquadra estamos orgullosos de vosotros y la sociedad catalana no olvidará nuestra profesionalidad, entrega, vocación y saber hacer nunca. *MIL GRACIAS*, de verdad”.

Alguna dimissió, srs. Puigdemont, Forn, Soler i Trapero?

Dolça i farta Catalunya…

