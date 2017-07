EUROPA PRESS No enciendas ningún fuego: hasta el 1 de noviembre es época de riesgo.Si pernoctas en el monte, hazlo en claros sin vegetación leñosa y no cocines: mejor lleva comida fría o bocadillos.Detrás de la mayoría de los incendios forestales está la mano del hombre. Según los datos recogidos por la Fundación Civio en su especial sobre incendios titulado […]

20MINUTOS.ES La provincia de León es un destino perfecto para el que no soporta el calor del verano y no va a echar de menos el mar.Cares, la Laguna de las Verdes, el Hayedo de Busmayor, Las Médulas y el Lago de Isoba son cinco rutas espléndidas para el verano.La provincia de León es un destino perfecto para el que no soporta el calor del verano y no va a ec […]