Tenso debate en la SER entre Ximo Puig y Rafa García

SALVADOR ENGUIX10/07/2017.

El primer debate de las primarias del PSPV entre Ximo Puig y Rafa García, celebrado en la Cadena SER, ha confirmado la gran distancia política y personal que existe entre los dos candidatos.

Moderado por el periodista Bernardo Guzmán, el cara a cara entre ambos ha sido muy tenso, en el que no sólo se han confrontado dos modelos de gestión de la federación y de la relación de esta con el PSOE, sino también algunas acusaciones directas.

Un ejemplo: Ximo Puig ha valorado que la relación que quiere mantener con la dirección federal es “de lealtad, no de vasallaje”; a lo que Rafa García ha contestado que “yo no quiero ser filial de Andalucía, quiero ser autónomo”.

El alcalde de Burjassot, que se ha dirigido a su oponente como “compañero Ximo” ha llegado a decir que “yo no trabajaré para derrocar a un secretario general del PSOE”, a lo que Ximo Puig ha contestado: “¿Por qué quieres romper el PSPV?”.

Una gran parte del debate se ha centrado en la cuestión de la bicefalia que pide Rafa García para el PSPV: que el secretario general no sea president de la Generalitat. Ximo Puig ha defendido que ese modelo no es efectivo, y no es el que ha formado parte de la cultura de los socialistas españoles. “¿Vas a exigir también a Pedro Sánchez que acepte esa bicefalia?” le ha preguntado el president.

Rafa García, en este contexto, ha insistido en que el PSPV “está muerto, no hay actividad en las agrupaciones locales, ni en las comarcas; no puede ser que tres o cuatro personas lo decidan todo”. El president ha añadido “elegimos al secretario general del PSPV no al secretario de Organización”.

Pacto del Botánico

Ximo Puig ha defendido el papel de los socialistas valencianos en el cambio político en las instituciones, y también el acuerdo con otras fuerzas políticas para el Pacto del Botánico.

Al respecto, ha criticado a Rafa García que este haya dicho que el Botánico “está amortizado, me da pena que digas eso, porque es el pacto que ha permitido apartar a la derecha de las instituciones; tenemos dos años para consolidar nuestras políticas”.

Para el alcalde de Burjassot “estamos ya a la vuelta de las elecciones del 2019, el Pacto del Botánico hay que respetarlo, pero en pocos meses nos ponemos en modo elecciones”.

Rafa García ha repetido en varias ocasiones que la militancia no ha tenido voz en el Pacte del Botànic, que no ha participado en el proceso de decisiones. El president ha recordado la dificultad con la que se encontraron y la necesidad de llegar a acuerdos con los otros partidos de la izquierda.

Ximo Puig ha valorado también que el PSPV fue un ejemplo a la hora de celebrar primarias, de “abrir el partido a la sociedad; me preocupan también los ciudadanos, a los que hemos dirigido las políticas como acabar con el copago o crear 100.000 puestos de trabajo”.

Uno de los momentos de más tensión ha sido cuando Rafa García ha recordado el “1 de Octubre” (en referencia al Comité Federal que derrocó a Pedro Sánchez), y también que se aprobó la abstención al PP: “algunos tuvimos que agachar la cara”. Ximo Puig le ha dicho que “hay que pasar pantalla”, y le ha recordado que “yo he asumido en primera persona errores que no se deberían haber producido, y he pedido disculpas”. Su oponente ha contestado con dureza: “has reconocido errores, has pedido disculpas pero no has asumido responsabilidades políticas”.

Posteriormente, Rafa García ha criticado que Ximo Puig se aliara con Susana Díaz “que no defendió el corredor mediterráneo y lo confundía con el corredor central”. En ese contexto es cuando Rafa García ha insinuado que Ximo Puig es seguidista de las políticas del PSOE Andaluz. Ha sido un momento en el que ambos se han fajado con la cuestión”. “Yo defiendo el corredor mediterráneo”, ha subrayado Ximo Puig. “Llegar a esos argumento es no tener argumentos”, le ha reprochado el president, quien ha criticado otra vez el riesgo para la institución de intentar romper el partido.

“Ya estamos con la amenaza”, ha dicho Rafa García, en referencia, según ha explicado a preguntas del moderador, a que se le acusa de querer desestabilizar la Generalitat.

Rafa García ha acabado el debate insistiendo en que el “partido está muerto, y yo quiero un partido fuerte”. Ximo Puig le ha acusado de ceder a la “posverdad, a que la mentira se quede instalada por repetir que algo no funciona”. Y ha alertado que la posición de Rafa García es la de “volver al pasado, a las guerras fraticidas, debemos dejar el ombliguismo”.

