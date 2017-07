LA PRIMERA VICTORIA DE PEDRO SÁNCHEZ

NANI F. CORES El museo inaugura Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power (El alma de una nación: Arte en la era del 'black power'), una muestra que reúne el trabajo de más de 60 artistas afroamericanos que desarrollaron su obra durante el periodo del movimiento por los Derechos Civiles (1963-1983).A través de más de 150 obras se pone en valo […]

NANI F. CORES