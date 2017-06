EL PSOE RECUPERA SU PAPEL DE ALTERNATIVA DE GOBIERNO- Tras una primera toma de contacto positiva con Podemos y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Alberto Garzón acuerdan trabajar juntos para derogar leyes del PP y aprobar nuevas iniciativas

Tras los encuentros con Pablo Iglesias y Albert Rivera, Pedro Sánchez se reúne con el líder de IU para trabajar conjuntamente.

Reunión en buena sintonía entre Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Alberto Garzón, coordinador federal de IU tras el Congreso del Partido Socialista.

José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, ha remarcado la cordialidad de la reunión que continúa la buena relación histórica entre ambas formaciones.

Alberto Garzón ha destacado que van a trabajar junto al PSOE y Unidos Podemos para despenalizar la eutanasia, el rescate a los jóvenes y la reforma de la ley electoral.

Sobre el voto negativo del PSOE a la enmienda a la totalidad de Unidos Podemos a la propuesta de Ciudadanos sobre la muerte digna ha detallado Ábalos: «No votaremos a favor lo cual no significa que no estemos de acuerdo con lo que plantea IU. Plantea la despenalización de la eutanasia. No estamos en contra, podemos ponernos de acuerdo. La proposición a la que ofrece un texto alternativo IU no tiene nada que ver con la eutanasia. La de Ciudadanos tiene que ver más bien con los paliativos».

El secretario de organización del PSOE remarca que existe una diferencia entre la muerte digna para pacientes y el “derecho de las personas” a morir sin estar enfermos. “No juguemos con las cosas”, ha resaltado Ábalos, afirmando que la regulación de la eutanasia quizás requiera una ley orgánica y no la forma de la propuesta debatida en el Parlamento.

El PSOE aprobó en su 39º Congreso una resolución al respecto y conmina a IU a trabajar juntos para realizar un texto «conjunto».

Alberto Garzón ha resaltado «lo urgente», que trabajarán para derogar las leyes del PP y aprobar leyes con otros partidos y «lo importante», que es echar al PP aunque ha remarcado que en el corto plazo no es viable.

«El PSOE nos ha dicho que el foco está en la derogación y la aprobación de nuevas leyes», ha afirmado Garzón.

El PSOE, según ha comunicado Ábalos, está dispuesto a reformar, junto a otras formaciones políticas, la ley electoral para darle mayor proporcionalidad.

Origen: Pedro Sánchez y Alberto Garzón acuerdan trabajar juntos para derogar leyes del PP y aprobar nuevas iniciativas