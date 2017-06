IGNACIO LÓPEZ: Licenciado en Derecho, es el único representante malagueño en la ejecutiva federal-

Sin apenas tiempo para asimilar su nuevo rol dentro del partido, Ignacio López, único socialista malagueño en la ejecutiva federal del PSOE, se pone a los mandos para afrontar el siguiente objetivo. Con muchos actores temerosos de desvelar sus pasos, este militante de la agrupación de El Palo habla con menos tapujos sobre la secretaría general. «Muchos militantes me piden que dé el paso», asegura, además, que, en esta ocasión, el cambio «no se va a gestar entre seis o siete».

Ha protagonizado una vertiginosa entrada en el comité federal. ¿Qué supone para usted?

Primero, un honor. Después, una gran responsabilidad. Málaga es mi tierra y la llevo por bandera. Que esté ahí sentado, da pie a que podamos hablar de Málaga y yo pueda trasladar las cosas de aquí. Tanto en el aspecto social, como en el aspecto interno.

¿En qué situación se encuentra ahora el PSOE de Málaga?

El PSOE de Málaga se encuentra en una situación de extraordinaria urgencia de cambio. De cambio en la forma de hacer política y de cambio en las personas. Tenemos que mirar a la gente de fuera. Corresponder a la ilusión que se ha creado en torno a este PSOE. Nosotros, como socialistas malagueños, tenemos que estar a la altura de lo que demanda la sociedad progresista.

¿Usted se va a presentar para ser el próximo secretario general en la provincia?

Estoy dispuesto a encabezar la renovación del PSOE de Málaga. Tenemos que aprovechar ese cambio de ciclo político, ahora que lo ha habido a nivel federal, para que el cambio también se produzca aquí, en la provincia.

¿Eso es un sí?

Yo estoy donde estoy porque tengo la confianza de Pedro Sánchez para estar ahí. Y porque me ha empujado la militancia de Málaga. Entonces, estaré dónde me empuje la gente y la confianza de Pedro Sánchez. Tenemos que hablar para ver qué queremos hacer y en ese qué, aparecerá el quién. Hay que ver si la gente quiere un cambio o un recambio.

¿Ve posible ganar sin el apoyo orgánico de gente que respaldó a Pedro Sánchez, como es el caso de Jorge Gallardo o Javier García León, por ejemplo?

Es que estamos hablando de un movimiento de militancia. Lo que hemos construido en la provincia no es un movimiento de alcaldes. Hemos hecho algo que ha sobrepasado a todo eso. Jorge Gallardo es un grandísimo alcalde, pero no va a depender de eso. El futuro liderazgo no se va a gestar entre seis o siete, tampoco entre doce o trece. El apoyo fundamental para cualquier candidatura es el de los militantes, y hay muchos que quieren un cambio político.

¿Qué es lo que más le motivaría de ser el secretario general de los socialistas malagueños?

El poder participar de este movimiento de cambio. Si la gente cree que yo debo estar arriba, estaré. Este partido no puede seguir funcionando como hasta ahora.

Hay otros nombres en la quiniela de posibles candidatos a la secretaría general. Fructifica el de José Luis Ruiz Espejo.

Para mí, eso no sería un cambio, sería un recambio. La gente nos está pidiendo cambio. Tenemos que mirar a la gente y decirle que vamos a cambiar, y que vamos a demostrarlo con hechos. Pues habrá quien tenga más legitimidad para hablar de cambios y quien tenga menos.

¿Y Soraya García?

Soraya es una compañera y, además, una gran amiga. Si es cambio o recambio, lo tiene que decidir la gente. Soraya forma parte de la dirección de los últimos años. Si ella quiere ser el cambio, tendrá que demostrarlo.

¿Ve la posibilidad de llegar a una futura integración con Soraya García?

Nosotros vamos a hacer nuestro proceso. Cuando digo nosotros, me refiero a la práctica totalidad de la gente que ha apoyado a Pedro Sánchez. Hablo del 99% de los que votaron a Sánchez. Y más gente de la que sé, que se va a sumar. Ese es nuestro camino y, a partir de ahí, se tendrán que tomar las decisiones.

¿Y que se llegue al congreso provincial con una lista única?

Eso es imposible. Es que eso sería un fraude a los militantes. No podemos decirle a la gente que no habrá primarias. No podemos haber estado todos estos meses trabajando por un cambio, y decirle ahora a los militantes que no hay una alternativa política.

¿Qué rol debe jugar Miguel Ángel Heredia en el PSOE de Málaga?

Todos los ex secretarios generales tienen que tener el trato y la dignidad de ex secretarios generales. Son más de ocho años. Entonces, el espacio que se le dejaría, pues habría que hablarlo con él.

¿Cómo encaja la figura de Francisco Conejo en el puzle?

El protagonismo que tiene ahora es una de las cosas que hay que cambiar. Si hay una dirección provincial hay una dirección provincial, y nadie podrá ejercer como tal sin estar en ella. No se puede estar en todo y tratar de controlarlo todo. Hay dinámicas en el partido y culturas orgánicas que hay que cambiar.

Apuntando al Ayuntamiento de Málaga, ¿ve a Daniel Pérez como el futuro candidato del PSOE paras las elecciones municipales de 2019?

Dani Pérez debe ser desde ya el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Además, así se lo he dicho personalmente. Cuanto antes se tome esa decisión, mejor.

¿Pero lo ve como candidato?

Primero que sea portavoz. Ser candidato o no… primero tendrá que hacer su recorrido. Cuando llegue el momento, la militancia decidirá. Pero ahora, tenemos que dejar que haga su recorrido.

¿Usted es partidario de acelerar el paso para dirimir la cuestión del candidato?

Hay que ir paso a paso. Primero, tenemos que elegir una nueva dirección. Si yo digo que Dani Pérez debe ser nuestro portavoz, eso ya es una apuesta clara.

¿Susana Díaz es la candidata ideal para las elecciones autonómicas de 2019?

A día de hoy, no se me ocurre otra persona para las elecciones de 2019 en Andalucía.