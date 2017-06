El rival de Ximo Puig en la batalla por la secretaria general del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) defiende su candidatura en nombre de una “ola de ilusión”, que se ha generado, según él, como consecuencia del Congreso Federal. Insiste en que la organización de los socialistas valencianos se encontraba “absolutamente adormecida”

Rafa García (Burjassot 1971), casado y padre de dos hijos. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte, se afilió al PSOE en 1993. Ocupó puestos de responsabilidad orgánica durante ocho años como secretario de organización de la comarca de L´Horta Nord. Desde el 2014 es alcalde de Burjassot con el apoyo de Compromís. A sus 46 años ha decidido presentarse a las primarias tras consultarlo con los amigos, pero sobre todo con la familia. Se enfrenta a Ximo Puig, actual secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat Valenciana del que discrepa en la forma de dirigir un partido “adormecido”. Para García, Ximo Puig cometió un error el 1 de octubre (cuando la dimisión de diversos miembros de la ejecutiva nacional del PSOE, entre ellos Puig, forzaron la dimisión de Pedro Sánchez) y no dio explicaciones a la militancia. Cree que el partido está abandonado y la militancia silenciada. Su libro de cabecera es El Príncipe de Maquiavelo, escucha a clásicos como Aute, Sabina o Ismael Serrano y si tiene tiempo este verano para perderse lo hará en su propio pueblo, Burjassot o en algún rincón de las tierras valencianas. Se ha subido a lo que él llama “la ola de ilusión que viene de Madrid” para transformar un partido que si supo adaptarse a los tiempos en el pasado, pero ahora cree que no lo está haciendo. Le esperan unas semanas intensas hasta las primarias de julio.

¿Si accede a la secretaria general del PSPV se plantea revisar el pacto de gobierno valenciano (Pacte del Botànic)?

El pacto está funcionando adecuadamente de manera que lo que hay que hacer es reforzar ese trabajo que se está haciendo y que ha supuesto un esfuerzo importante, estamos ya a dos años de las elecciones y dentro de nada, en un año todos los partidos se pondrán en clave electoral y lo que habría que hacer, finalizado este proceso orgánico, es respaldar ese pacto.

¿Cómo debe ser la relación del PSPV con las ‘fuerzas del cambio’?

Hay que hacer esfuerzos. La época de las mayorías absolutas, salvo honrosas excepciones, ha finalizado y por lo tanto es necesario profundizar en algo tan democrático como es entrar en negociaciones con otras formaciones, para lanzar proyectos desde la izquierda y por tanto proyectos de transformación social, a través de acuerdos para llegar a gobiernos sólidos, de izquierdas y de progreso.

El PSPV tiene unas siglas que recogen la denominación País Valencià ¿cómo debe abordarse el debate sobre la soberanía y la plurinacionalidad?

Sin duda es un debate que ha introducido en el escenario sobre todo el PP…, se traduce en que no se ha dado la participación que corresponde a la idea de nación en Catalunya o el País Vasco y no se ha sabido responder a esto.

Es cierto que el Estado de las autonomías ha dado un servicio muy útil pero es verdad que hay que continuar profundizando en esto, la plurinacionalidad es una base sobre la que continuar trabajando, pero nos tiene que dar el elemento de identificación de que todos pertenecemos a una única soberanía, aunque que sí que hay diferencias entre las distintas comunidades y eso hay que reconocerlo y eliminar esa tensión que ahora mismo se encuentra en Catalunya, pero también en el País Vasco o en otros territorios que pueden reclamar también y tenemos que saber convivir con esas diferencias.

El PSOE se proclama defensor de los valores republicanos y hay sectores que abogan por ello…

Es cierto que el PSOE en su ideario tiene el republicanismo como base y es verdad que en estos momentos ha de formar parte de un debate interno del partido, respetando las reglas del juego.

Estamos en una monarquía parlamentaria y hay que respetar las reglas. Es cierto que el PSOE debe profundizar en un debate para alcanzar un camino…, dentro de la organización. En este congreso se planteó alguna alternativa y se tradujo en… vamos a estudiar estas situaciones, pero nos sentimos cómodos en esta situación y vamos a continuar trabajando así.

Un debate que va unido a la disyuntiva entre monarquía y república…

Efectivamente, siempre ha estado presente. El PSOE tiene su valores, pero sobre eso hay mucho debate por hacer y mucho por profundizar y se tiene que hacer en dentro de las organizaciones.

¿Qué opinión le merece el uso de las instituciones para investigar o para perseguir a políticos?

Al final se traduce en un ambiente en el que parece que todos los políticos son corruptos. Hay que poner un cierto tacto en esta situación y utilizar elementos muy concretos de juicio al respecto.

Los medios de comunicación, en algunos casos, contribuyen a que haya en el ambiente una sensación, creo que algo equivocada, de corrupción generalizada… Hay que profundizar… al final todo esto de las escuchas.. que si el Ministerio del Interior…, hay que darle una lógica a cómo son las reglas del juego.

Explíquenos cómo fue la decisión de presentarse a las primarias

Bueno, muchos me han preguntado eso mismo en estos últimos tiempos. Se trata de una decisión personal y consensuada con mi círculo más próximo de familia y amigos.

Aquí se abría un proceso en el que era necesario un cambio y continuar con esa ola de ilusión que había producido la llegada al congreso federal y la expectativa que se ha generado… y parecía que no iba a haber alternativa a algo que en esta comunidad no estaba funcionando… y de ahí esa decisión personal, consensuada con familia y amigos, sobre todo la familia que es la que me da el espaldarazo final para que tome esa decisión.

¿Qué cree que ha hecho mal Ximo Puig para que sea necesario un cambio?

Hay que continuar con la ola de ilusión que se ha generado. Es que no se ha hecho nada en la organización política, insisto, porque muchas veces yo digo: yo lo que hago es me presentarme al cargo de Secretario General del PSPV. Yo no me presento ni como candidato a la Presidència de la Generalitat ni a President de la Generalitat. Esa diferencia es importante. El músculo del partido que se ha demostrado en esta última etapa muy potente, estaba adormecido…, esta organización estaba absolutamente adormecida, era necesario un refuerzo importante.

Tenemos mecanismos de participación a través de las agrupaciones locales, las comarcas, la provincia… y todo eso no ha tenido ningún movimiento, hasta el punto de que muchas de las comarcas llevan funcionando con gestoras durante mucho tiempo.

A través de nuestros mecanismos de participación y cada vez más, la ciudadanía, y la militancia sobretodo, piden que el partido esté más presente en la toma de decisiones…, tiene que tener órganos concretos de participación de esa militancia y el partido estaba adormecido… En Blanquerías (sede del PSPV) las decisiones se han venido tomando entre cuatro y esto no debe ser así.

La sociedad ha cambiado y nosotros nos tenemos que adaptar. Un partido centenario que ha sabido adaptarse a los tiempos… y llevamos una época en la que no nos hemos sabido adaptar y eso ha repercutido en los resultados electorales. Sólo si la organización política es potente y fuerte, los resultados son positivos. Porque aquí podemos hablar de que tenemos la Presidencia de la Generalitat… pero la tenemos con los peores resultados de la historia de la democracia. Los peores resultados con diferencia.

Sucedió que el Partido Popular sacó unos resultados regulares y aún quedando en primera posición se ha podido producir un pacto de gobierno de fuerzas de izquierdas y de progreso que ha permitido que estemos ahí… pero no olvidemos nunca que estamos con los peores resultados de la historia.

El partido es un elemento determinante en este trabajo, es fundamental. Es necesario reactivar agrupaciones, que las comarcas tengan su peso específico y que la provincia también lo tenga y no sólo la organización del PSPV. Yo propongo crear un Consell d’Alcaldes, pero un Consell d’Alcaldes de verdad, un Consell en el que no haya un secretario de política municipal que lo dirija todo. Lo que verdaderamente están sobre el terreno, los que están en la arena, trabajando el día a día… son los alcaldes, los portavoces…, la gente que estamos ahí. Por lo tanto un Consell d’Alcaldes que sea capaz de hacer las propuestas que el partido tiene que sacar hacia adelante.

Y luego la participación de la militancia. La militancia tiene que decidir sobre algunos aspectos. Eso es necesario , los pactos electorales los debe decidir la militancia, no se deben decidir entre cuatro… Los programas de gobierno los debe decidir la militancia… El partido ha cambiado, el partido se tiene que transformar. Esa es la ola de ilusión de la que yo hablo, que viene desde Madrid y que nos ha alcanzado. Sin lugar a dudas tenemos que transformar el partido, respaldando a la institución sin dudar, pero trabajando la organización política, que está dormida desde hace mucho tiempo.

¿Cree que cuando Ximo Puig decidió respaldar a Susana Díaz le dio la espalda a la militancia? ¿Cree que fue un error?

Creo que el verdadero error fue lo que sucedió el 1 de octubre y posteriormente dejar el paso libre al Partido Popular, con la abstención del Partido Socialista. Eso sí que se hizo. Desde aquí, entre otros sitios. Eso debería haberse explicado a la militancia. El partido permanecía dormido. No se ha planteado la gestión durante el pasado ejercicio, nadie ha votado sobre la gestión del partido durante ese año y no se han dado explicaciones en el máximo órgano entre congresos, que es el Comité Nacional, de estas decisiones que son decisiones absolutamente trascendentales.

Uno no puede tomar una decisión y no dar explicaciones a la militancia. Ese es el verdadero error. Tomar posición en un proceso orgánico, que es lo mejor que se puede hacer, parece que no interesa…, que no se presente nadie… Las primarias es lo más democrático que tiene este partido. ¿No son buenas las primarias? Sí lo son. Y que la gente tome posición tenga el cargo que tenga no tiene mayor problema. Ahora bien que tome posición como militante y sin poner el aparato del partido al servicio de un candidato.

¿Le parece adecuado separar la secretaria general del candidato a la presidencia?

Me parece lo más adecuado que podemos hacer en estos momentos. Tenemos una situación complicada después de los últimos resultados y como apuntaba antes se ha demostrado que el PSOE ha centrado sus esfuerzos en la Generalitat y, por tanto, ha abandonado el partido completamente. El trasfondo es que, desde abajo, hay agrupaciones que han requerido la disponibilidad de la Nacional y no la han tenido…, comarcas que funcionan desde hace años con gestoras…, provincia con muy poquito papel… y sin dirección política. Esto no se puede hacer de arriba a abajo. Esta transformación viene desde abajo hacia arriba.

¿Qué opinión le merecen las críticas a la posibilidad de que la bicefalia puede debilitar al partido y el pacto del botánico?

Se trata de personas que deberían tener presente la democracia interna. Nuestro partido tiene en sus estatutos la existencia de esas primarias y eso es positivo. Quedar al margen de todo esto,,, esas posiciones de que se debilita…. No están debilitando. El planteamiento nuestro es de fortalecimiento. El Consell está funcionando pero la organización política no.

Quien hace que unos resultados electorales sean buenos es la organización política. Si no hay una organización política fuerte en la que la militancia tome decisiones, tendremos un Consell con unos resultados que en las próximas elecciones serán menores. Hay que verlo como una oportunidad, como algo positivo, que la organización política sea fuerte y el Consell, por otro lado, esté trabajando.

Tengo entendido que no entrará en la cuestión de los avales…

No es determinante y se ha demostrado en las últimas primarias. No tengo obsesión por el resultado de si vamos a tener más avales… o los va a obtener Ximo… al final lo determinante es el voto. Eso sí que es una opción secreta y cada uno a lo largo de la campaña toma la decisión que cree más adecuada.

¿Se plantea una posterior integración en caso de salir elegido?

Es necesaria la participación de todos. Lo que no puede ser es que un partido lo dominen cuatro personas. Tiene que ser un partido transversal en el que quepan todos. En esta organización política tiene cabida todo el mundo. Tenemos que ir todos juntos, sólo la fuerza de la militancia nos hará grandes. Esto es un proceso orgánico y somos compañeros de partido. Podíamos hacer como otros partidos y decir: “Usted va a ser el que lidere el partido”, pero no lo hacemos así, porque creemos en la democracia interna y en la participación. Hay que conseguir algo sólido, con las personas más preparadas. Tiene que haber eso que llaman “integración”. Cuando acabe el proceso, con algunos amigos míos que hayan tomado otra posición seguiremos confluyendo en acciones de gobierno local, o encontrándonos en otras situaciones. En política eso pasa, unas veces por convicción personal, otras veces porque estás en un proyecto o estás en otro.

¿Es el final de los barones?

Debe serlo. Es absolutamente necesario. Es el principio de la militancia. La militancia ha pedido ese cambio y debe participar. No es cuestión de que unos cuantos lleven un partido político.

Y como gestionar el malestar como el de Susana Díaz…

La discrepancia en la izquierda es fundamental. Forma parte de su ADN. Si hablamos de barones, se tiene que acabar con ese concepto, aquello de las baronías, según las cuales uno ocupa un espacio y tiene detrás un ejército. Eso no es así. El ejército somos todos, somos toda la militancia y lo hemos demostrado hace tiempo y así tiene que ser… Ni Andalucía es de no sé quién, ni Valencia es de no sé cuántos. Aquí el proyecto es de la militancia. Yo me presento no como proyecto personal sino como proyecto colectivo, de lo que quiere gran parte de la militancia para que este partido esté en disposición de ganar unas elecciones a la Generalitat.