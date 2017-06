Buenos días a todos, como sabéis era administrador de la página de la Plataforma por Jaén de Pedro, hoy me he encontrado la sorpresa de que los compañeros me han eliminado tanto como administrador como acceso a la.misma y todo por apoyar las ideas que nos trajeron aquí que no es nada más que la militancia tenga voz y voto y se realicen primarias en todos sitios, parece ser que no ha gustado mucho tanto que defendamos las primarias como la candidatura de Paco, pero esto no hace más que reforzar mi sentimiento de que estamos luchando contracorriente y debemos poner nuestro granito de arena para poder cambiar el modelo de partido que tenemos en Andalucía, no tenemos nada que perder, sólo demostrar que en nuestra región no todos somos susanistas.

Espero contar con el apoyo de todo aquél o aquella que desee trabajar para realizar.dicho cambio y tener nuestra satisfacción personal de haber cumplido con la palabra dada desde el minuto uno.

Gracias a tod@s.