Ábalos: “Habrá diálogo con Podemos porque el PSOE ha superado sus vetos” /  “Nuestro objetivo es ganar las elecciones, pero es verdad que no nos podemos abstraer del día a día, de lo que se va aprobando en el Congreso y de la agenda a la que queremos forzar a este Gobierno. Eso exige también ese encuentro”- El Independiente

José Luis Ábalos vive un momento dulce. Su estreno parlamentario durante la moción de censura ha devuelto la moral al grupo socialista y ha disparado su credibilidad como virtual secretario de Organización del PSOE. Diputado experimentado, hombre de partido, mesurado pero audaz, Ábalos ha sido uno de los principales pilares de la candidatura de Pedro Sánchez. De hecho fue él quien le organizó su primer acto en Xirivella (Valencia) para demostrarle que había agua en la piscina. En sus momentos de zozobra, junto a Adriana Lastra, Ábalos no permitió que tirara la toalla.

Pregunta.- ¿Pedro Sánchez se plantea una moción de censura a Rajoy a corto plazo?

Respuesta.- Él insiste en plantear el cambio político en España con la representación política actual. Pero si eso es imposible trabajará para conseguir la confianza mayoritaria en las elecciones.

P- ¿Y eso qué significa?

R.- Se plantea un nuevo marco de encuentros. Pedro se va a ver con todas las formaciones políticas y va a explorar esas posibilidades de entendimiento en torno a la agenda reformista y de cambio que siempre ha defendido. ¿En qué puede concretarse? De entrada no hay nada definido. Lo que plantea es hacer esos encuentros en las próximas semanas, por no decir durante la próxima semana. Pero bueno, en lo inmediato.

P.- ¿Se podría entonces alcanzar un acuerdo antes de Navidad, como ha anunciado Pablo Iglesias?

R.- Nosotros no tenemos ese planteamiento, ése es el planteamiento de Pablo Iglesias. Nosotros tenemos el planteamiento de hablar y siempre a partir de nuestra propia autonomía. No estamos a merced de la agenda de otros.

P.- También les ha invitado a trabajar juntos este verano para que los cambios se puedan producir en el próximo curso político.

R.- Nosotros vamos a trabajar en cualquier caso en verano. Tenemos que montar los congresos regionales, arrancar la nueva dirección política…. es evidente que vamos a trabajar mucho en verano.

P.- Entonces, la moción de censura no sería a corto plazo, como indica Podemos.

Hay una invitación a dialogar, a hablar, a superar los recelos”

R.- Hay una invitación a dialogar, a hablar, a superar los recelos y las descalificaciones. Si creamos un marco de normalidad en el diálogo ya es un avance. Pero hay que centrarse en ver con qué objetivos políticos estamos trabajando.

P.- De todas formas, con los votos sólo de PSOE y Podemos no llegan. ¿Volvemos a 2016 y a las negociaciones infructuosas de un Gobierno de cambio?

R.- Por eso Pedro habla de levantar los vetos. Ese diálogo tiene que ser sin vetos. Si ahora se puede dialogar con Podemos también es por la superación de vetos en el PSOE. Eso tiene que llegar al resto de la mayoría de la Cámara. Si eso es imposible y nos movemos en la vieja política de la polarización, habrá que buscar otros escenarios.

P.- ¿El objetivo es llegar al Gobierno a través de las urnas o con una moción de censura?

R.- El objetivo es ganar las elecciones, pero es verdad que hay una realidad coyuntural que hay que enfrentar, no nos podemos abstraer del día a día, de lo que se va aprobando en el Congreso y de la agenda a la que queremos forzar a este Gobierno. Eso exige también ese encuentro. Tenemos posiciones semanales, iniciativas que queremos plantear y necesitamos el concurso de otras formaciones para sacarlas adelante. Y todo eso va generando una dinámica. De la misma forma que el PP ha pretendido generar otra dinámica con Ciudadanos e intentando arrastrar al PSOE. Ésa es una dinámica que se ha visto y que el PP ha intentado para no quedar aislado. Pues nosotros vamos a intentar generar otra dinámica distinta, alternativa a ésa.

“El PSOE no va a remolque del PP”

P.- ¿Qué dinámica?

R.- Lo que ha quedado claro es que el PSOE no va a remolque del PP, como algunos pensaban. Algunos han interpretado incluso que había algún entendimiento. Ya ha quedado claro que no, hemos marcado una línea muy clara respecto al PP.

P.- Hombre, claro que ha habido entendimiento. El PSOE facilitó la investidura de Mariano Rajoy y le ha aprobado el techo de gasto, imprescindible para elaborar los presupuestos.

R.- Claro, eso es evidente.

P.- Entonces, pretenden generar una nueva dinámica de entendimiento y ya veremos hasta dónde se llega, ¿no?

R.- Sí. A veces lo elemental parece que no es nada y otras veces es mucho. Crear una relación normalizada en la que poder expresar los objetivos y las pretensiones de dos formaciones políticas ya es un avance.

P.- ¿Personalmente, le gustaría seguir trabajando en este avance y compaginar sus responsabilidades en el PSOE con el Congreso?

R.– En el Parlamento voy a seguir en cualquier caso por mi condición de diputado. Las responsabilidades serán las que nos asignen el secretario general y la nueva dirección parlamentaria.

P.- La Ejecutiva está casi confeccionada, con la integración de Patxi López ysusanistas como Guillermo Ferández Vara.

Eso que se llamó ‘equipo de Pedro Sánchez’ tiene un reflejo en la dirección”

R.- Está muy avanzada sí, he quedado con el secretario general para terminar de perfilarla. Creo que se está configurando un equipo en el que la candidatura de Pedro Sánchez, la que ganó, se ve representada. Eso que se llamó ‘equipo de Pedro Sánchez’ tiene un reflejo en la dirección. Creo que es lo que espera la militancia que apoyó este proyecto. Entonces, todas estas personas que se significaron en el apoyo a Pedro Sánchez e hicieron un aporte a la candidatura deben estar.

“La renovación, una constante en nuestra historia”

P.- En el congreso federal que empieza el sábado habrá ausencias destacadas como la de Felipe González. ¿Cómo le gustaría que terminara ese cónclave?

R.- Creo que va a terminar muy bien y va a relanzar la imagen de un PSOE reforzado, con cohesión en torno a un proyecto. Creo que va a constituir un nuevo punto de partido después de un proceso muy intenso, como ha ocurrido siempre en este partido. La renovación ha sido una constante en nuestra historia. Cada vez que hemos dado un impulso de este tipo el partido ha salido reforzado y dirigido a conseguir el Gobierno de la nación, que es nuestro objetivo. En ese sentido, me interesan más las asistencias que las ausencias. Me fijo más en eso.

P.- ¿Usted fue uno de los primeros apoyos de Pedro Sánchez? ¿Qué ha aprendido usted de este proceso?

R.- He aprendido muchísimas cosas que todavía no me ha dado suficiente tiempo de interiorizar. Ha sido un tiempo de una intensidad tremenda, con un esfuerzo personal grande para entender la realidad, enfrentarla y superarla. Es una experiencia fundamental e irrepetible, donde se ha juntado la razón y la emoción con mucha carga. Me parece prematuro de momento sacar alguna conclusión. Pero lo que sí es verdad es que al menos hemos conseguido demostrar que el futuro nunca acaba de escribirse definitivamente y que nunca hay que dar nada por resuelto de modo definitivo. No todas las historias tienen por qué acabar mal.

