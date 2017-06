Podemos se suicida políticamente a menos de 24 horas de su moción de censura – Parecía imposible superar la chapuza susanista del 1 de octubre en Ferraz, pero los del Gran Líder Pablo lo han conseguido. Chapeau! Nos quitamos el sombrero

JUSTO CUANDO TENÍAN QUE ESTAR MÁS UNIDOS, A PUNTO DE PRESENTAR SU PRODIGIOSA MOCIÓN DE CENSURA (PRODIGIOSA PORQUE NO SE SABE DE DÓNDE VIENE, NI A DÓNDE VA, NI QUE SERÁ SERÁ) VAN Y SE DIVORCIAN. UNIDOS PUEDEN… PROTAGONIZAR EL MEJOR CULEBRÓN (VENEZOLANO, OF COURSE) QUE HA VISTO EL SIGLO XXI HASTA LA FECHA. Podemos se divide por qué posición política tomar de cara al referéndum unilateral en Cataluña a 24 horas de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Anticapitalistas, el sector más izquierdista del partido, se ha desmarcado este lunes de la línea oficial defendida por Pablo Iglesias manifestando un “apoyo” expreso a la consulta impulsada por el presidente catalán, Carles Puigdemont. “Las leyes no están por encima de la democracia”, sentencia en un comunicado.

La dirección estatal de Podemos defendió la pasada semana que no respalda la “hoja de ruta” de Puigdemont, ya que considera que una consulta “unilateral” y “no pactada” no es la solución al debate soberanista catalán. El propio Iglesias señaló que “no es un referéndum aceptable” porque carece de viabilidad.

El posicionamiento dentro de Podemos del sector de Anticapitalistas, encabezado por el dirigente y eurodiputado Miguel Urbán y en el que también se encuentra la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, supone un respaldo al secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, que viene batallando con Iglesias para que la formación morada esté en la “movilización popular” del 1 de octubre y para que Podemos llame a la participación de todos los catalanes.

Sin embargo, la posición de la dirección estatal de Podemos es mucho más fría y distante con la consulta unilateral, que se rechaza por no estar pactada con el Estado y por carecer de cualquier efecto jurídico o reconocimiento internacional. Es cierto que Pablo Iglesias ha defendido que la consulta sería “legítima”, pero hace días que su organización se desmarcó oficialmente planteando las enormes “desventajas” que tiene.

Hoy mismo, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha sido muy claro en La Sexta: “La hoja de ruta de Puigdemont para nosotros no va a solucionar el problema. Respetamos que la gente se movilice y quiera votar, porque es una demanda legítima, pero una consulta que no es vinculante y está organizada por un sector muy concreto, que es sector el independentista, tiene desventajas. Como que no es legalmente vinculante y que posiblemente la mayor parte de quienes votaría no se quedará en casa. Ojalá hubiera Gobierno distinto en nuestro país porque si lo hubiera podríamos dar una solución a la cuestión catalana, pero nosotros creemos que la hoja de ruta de Puigdemont no lo es”.

Esas diferencias de criterio también se demostraron ayer mismo cuando la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, evitó en todo momento en otra entrevista en La Sexta aclarar si Podemos pedirá la participación el 1 de octubre. A pesar de que fue preguntada y repreguntada en varias ocasiones.

¿Legalidad? ¿Constitución? No les suena

El alineamiento de Anticapitalistas con Puigdemont enciende el debate interno y da más fuerza al líder de Podemos Cataluña, que se encuadra en esta corriente. “Apoyamos el referéndum del 1 de octubre, y llamamos a toda la izquierda del Estado español a organizar la solidaridad con los derechos democráticos del pueblo catalán”, dicen con rotunidad los anticapitalistas en un comunicado emitido este lunes.

En él se incide en que “tender puentes entre las clases populares del resto del Estado y las catalanas frente a la clase dominante pasa por ser capaces de tejer relaciones de solidaridad crítica y generosa, en donde la defensa de los intereses comunes no excluya las demandas particulares”. Así, se destaca que la celebración del referéndum “desobediente” en Cataluña “contribuiría sin duda a acelerar el proceso destituyente en el resto del Estado español, contribuyendo a profundizar la democracia y a debilitar al régimen del 78”.

Entre los argumentos esgrimidos por el sector de Anitcapitalistas está el de que “las leyes no están por encima de la democracia”. Idea con la que justificarían el quebrantamiento de la legalidad y de la Constitución, que impiden un referéndum de autodeterminación. “Defender el derecho a decidir es defender un derecho democrático fundamental”, se recalca.

“Gobierno autoritario”

El comunicado para fijar posición hace una crítica al PP, PSOE y Ciudadanos, a quienes acusa de practicar el “fundamentalismo constitucional”. “Es obvio que esta política tiene por objeto polarizar el escenario político y utilizar el ‘chovinismo’ español para cerrar filas en torno a un gobierno autoritario, corrupto, al servicio de los grandes poderes económicos”, se reprocha.

Anticapitalistas secunda así la acusación de “autoritario” expresada ayer por Pep Guardiola e incide en ella. “La posición visceralmente antidemocrática del ‘bloque constitucional’ español sólo refleja los límites de la propia Constitución y la incapacidad de este bloque de organizar el Estado mediante el consenso, recurriendo así a métodos cada vez más autoritarios”.

Sobre este punto, Pablo Echenique ha circunscrito sólo la categoría de “autoritario” al PP. “El PP es autoritario, pero España no”, ha sentenciado. “El problema es el PP, que tiene dejes autoritarios, que es un partido que la democracia le molesta”.

