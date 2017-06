Congreso PSOE -Las plataformas de militantes serán ahora la “avanzadilla” de Sánchez para ganar la calle – Voz Pópuli- Tras la batalla de primarias, el Partido Socialista cuenta ahora con una militancia completamente organizada, movilizada y entrenada, que peleará por implementar cuanto antes las reformas que reclama la sociedad española #RecuperaPSOE #RenuevaPSOE

Primero fue la portavoz de los 200 militantes que, en noviembre del año pasado, se organizaron en Sevilla para pedir a la Gestora del PSOE que acelerara el calendario para elegir al nuevo secretario general. Después, la exconcejal y abogada sevillana Nieves Hernández asumió la portavocía de todas las plataformas que, en paralelo, se fueron constituyendo por todas las federaciones para levantar la bandera del ‘no’ a Mariano Rajoy y exigir primarias. Cuando Pedro Sánchez anunció que intentaría volver a Ferraz, estos militantes se pusieron a disposición de su campaña y, en muchos lugares, hicieron la labor que tradicionalmente corresponde a los ‘aparatos’. Y una vez logrado su objetivo, la portavoz asegura que están dispuestos a seguir trabajando junto al secretario general y esperan que los dirigentes territoriales “capten el mensaje” que les han dado los afiliados.

-Cuando se constituyeron, las plataformas de militantes pedían un Congreso cuanto antes, primarias y un giro del PSOE a la izquierda. Lo primero no lo consiguieron; lo segundo, ha ocurrido. ¿Lo tercero?

-Y con las primarias había muchas dudas y comentarios muy desfavorables de personas con relevancia en el partido en contra de ese procedimiento. Después, el siguiente paso de las plataformas que fue, en su totalidad, apoyar la candidatura de Pedro Sánchez, ha sido también un éxito.Y también, obviamente por lo que eso representaba: mayor participación de la militancia y una censura a la abstención frente al PP.

– ¿Qué papel han tenido las plataformas en la victoria de Pedro Sánchez?

– Creo que se nos reconoce ya por parte de todos un papel muy importante de movilización. Nosotros, en el momento que Pedro Sánchez comunicó que quería presentarse de nuevo como candidato a la Secretaría General, la plataforma de Sevilla y después todas en esa misma línea, pusimos medios y trabajo a disposición de esa candidatura y nos hemos ido integrado en su trabajo. En la organización de actos, en la recaudación de dinero, en la recogida de avales, en que pudiéramos tener cubiertas las mesas con interventores y apoderados… Las plataformas han sido fundamentales para esta movilización. Hemos sido miles y miles de personas y desde el principio éramos muy conscientes de que era un movimiento que iba a tener mucho que decir, porque desde los primeros días que se empezaron a crear las plataformas en toda España vimos que la gente nos buscaba, que cada vez éramos más, y al final conseguimos la cifra de avales espectacular y, después, los votos.

– Durante un tiempo, se dijo que a sus actos iban muchas personas que no eran militantes. ¿A sus plataformas se acercaron también simpatizantes?

– Sí, también. Y personas buscando la fórmula para afiliarse de nuevo al partido o para afiliarse por primera vez al partido. Nosotros hemos canalizado el acercamiento de simpatizantes del partido al movimiento para que pudieran incluso votar en las primarias. Incluso tenemos nombres y apellidos de compañeros que se ponen en contacto porque quieren darse de alta y también ahí hemos sido importantes. Hemos tenido además las nuevas tecnologías a nuestro favor: teníamos, y tenemos, páginas de Facebook, grupos de Whatsapp. Hemos sido muy ágiles.

– ¿Se mantendrán vivas las plataformas después de las primarias? ¿Cuál puede ser su papel a partir de ahora?

– Sin duda se van a mantener vivas, porque hay ansia de cambio y es un movimiento creciente que tiene que llegar a todos los rincones del PSOE. La semana que viene tenemos prevista ya una reunión en Andalucía y, aunque queda el Congreso, ya estamos trabajando y la movilización sigue vigente. Estamos asistiendo a un empoderamiento de las bases del partido, a unas ansias de participación y eso se tiene que plasmar en todos los ámbitos y aquí en Andalucía también. Seguimos vigentes y las plataformas van a seguir funcionando. Es inevitable, ni se plantea parar, porque, además, sigue creciendo.

– ¿Hay entonces intención de ser una herramienta de activismo permanente para ayudar a Pedro Sánchez a ganarse la calle? ¿Después de Ferraz el objetivo es La Moncloa?

– Desde luego que sí. No sería nada extraño, porque en otros países está ocurriendo, que hay esa capacidad de movilización a través de estos instrumentos y está surtiendo efecto. Hemos demostrado que tenemos una gran capacidad de movilización, que llegamos a muchos rincones, que estamos en los movimientos sociales, que estamos en la calle, y hay muchas ganas de que todo esto termine fraguando en que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno.

– ¿Es ahora vuestro objetivo?

– Nosotros vamos obteniendo resultados y vamos modificando, de manera consensuada, los objetivos. Nos marcamos uno y vamos a por él. Ahora seguimos en un proceso interno, pero paralelamente somos muy conscientes de que se nos mira de manera evidente. Sabemos que estamos ahí y, además, se nos reconoce como una avanzadilla. Hay muchas ganas de participar, hay una ciudadanía activa, de implicarse en el cambio. El PSOE ha escrito las mejores páginas cuando no ha tenido miedo el cambio, cuando ha tomado las riendas y nosotros ahí somos un elemento importante.

– Pedro Sánchez ha dicho que se siente cerca a los votantes de Podemos, ¿los militantes también? ¿Qué van a hacer estas plataformas para recuperar ese voto?

– Nosotros conocemos, y te hablo en primera persona, a muchos antiguos votantes del PSOE que pasaron a votar a Podemos muy decepcionados y desencantados con el posicionamiento del partido en los últimos tiempos y que ahora, como consecuencia del paso adelante que dimos los militantes y Pedro Sánchez con esta propuesta tan valiente, han vuelto a ilusionarse. Yo conozco a personas que se han vuelto a afiliar al PSOE y que han sido votantes de Podemos. También gente joven, que lo que tenía en su entorno era Podemos, pero se encuentra cercana ahora a nuestras posiciones y cree que es la forma en que la izquierda vuelva a gobernar este país.

No queremos subvertir la estructura del PSOE, sino que sea permeable”

– ¿Pero no temen que desde algunos sectores se les acuse de ser una estructura paralela al PSOE tradicional, con sus agrupaciones y sus canales de siempre? Es una acusación que ya se ha oído estos meses…

– Nunca hemos querido subvertir esa estructura, todo lo contrario, lo que queremos es que esa estructura sea permeable y trabajar también desde esa estructura. Una cosa no quita la otra, pero lo que es cierto es que esa estructura, tal y como está diseñada no permite que compañeros de distintas agrupaciones tengan la oportunidad de trabajar juntos y las plataformas permiten que gente muy cercana en las ideas se haya conocido y que de otra manera no podría trabajar conjuntamente en documentos o en debates. Esto ha puesto de manifiesto una nueva forma de trabajar pero que no quiere subvertir el modelo de organización, que es el que es y del que formamos parte, sino que sea mucho más flexible y permita que la gente tenga un activismo diferente, de más contacto.

– De hecho, ya ha habido críticas a los planes de Pedro Sánchez de acabar el 39 Congreso en un gran acto con militantes. Estaréis, ¿verdad?

– ¡Por supuesto! Estamos organizando ya los autobuses, porque esto lo consideramos un triunfo de todos nosotros y queremos ser partícipes de él hasta el final. Me parece una magnífica idea, porque, había obviamente un problema de aforo, muchos compañeros nos habían manifestado su interés en participar y estoy convencida de que pasaba en todo el país. Es que es verdad que Pedro ha sido el candidato de la militancia, es que es cierto, el triunfo también es nuestro y queremos estar allí. Para nosotros es muy importante.

– Estos meses se ha hablado mucho de la fractura entre militantes y dirigentes. ¿Pedro Sánchez debe trabajar por remediar esa división? ¿Tiene remedio? ¿Cómo puede hacerse?

– Los dirigentes tienen mucho también que hacer. Estoy hablando de determinada dirigencia que no ha tenido en cuenta lo que nosotros pensáramos. Reclamábamos que no nos habían consultado y que han tomado decisiones en los órganos sin contar con lo que opinábamos nosotros. Ahora mismo es una etapa nueva en la que se va a consagrar, en algunos momentos determinados, consultar a la militancia para la toma de decisiones. Ellos también tienen que hacer algo para acercarse a la militancia que dicen representar y esperemos que eso sea así. El otro día lo decía Susana Díaz en el Comité Director, que cuando se pierde hay que reconocerlo, cambiar y mejorar. Bueno, pues, esperamos esa mejora y esperamos ese cambio, que tiene que venir por parte de los que han perdido las primarias y que capten el mensaje que les ha lanzado el mensaje que les ha lanzado la militancia, y que no deja de ser el mismo mensaje de la ciudadanía. Desde el principio hemos dicho que conocer lo que piensa la militancia es la mejor manera de conocer lo que piensa la ciudadanía.

El cambio tiene que venir por parte de los que han perdido las primarias, que capten el mensaje de la militancia”

– Después de las primarias, los ‘barones’ se han comprometido a colaborar con el nuevo secretario general y le han dejado manos libres para su Ejecutiva. ¿Cuál creen las plataformas que debe ser la relación de Sánchez con los dirigentes territoriales?

– Eso lo está marcando él y yo creo que tiene que unirse el partido. Se ponía en duda entonces que hubiera esa voluntad de unión y eso en los últimos acontecimientos se está viendo, que el partido es más fuerte cuando está unido. Pero yo prefiero hablar de hechos y no de palabras, y espero de verdad que los hechos se compadezcan con lo que están diciendo y vamos a ver qué ocurre en los próximos días con esa voluntad de unión y de cambio. Me preocupa que algunos de ellos quieran montar ahora de buenas a primeras congresos en menos de un mes casi…

– Pero vosotros también pedíais un congreso pronto para resolver el proceso federal y ahora ellos las federaciones regionales los van a hacer cuanto antes…

– Los que criticaban un ‘congreso exprés’ ahora se lo apuntan. Pero no es por el tiempo, es por las fechas: estamos hablando de un periodo vacacional para muchas personas que tienen su vida también familiar. Convocar congresos el último fin de semana del mes de julio no son fechas muy adecuadas para la participación.

– ¿Tenéis ya algún tipo de movilización en torno a esos congresos a nivel territorial? ¿Apostáis ya por algún candidato?

– No, vamos paso a paso y ahora estamos trabajando en el congreso del partido. Pero desde luego lo que estamos es muy pendientes de lo que ocurre en los territorios también, para que el partido dé pasos para abrirse, hacia la participación y a ser permeable a este empoderamiento de las bases que se ha producido y para trabajar hacia una alianza social de progreso e ir abandonado prácticas endogámicas. Queremos ver un compromiso de todos los dirigentes con esos comportamientos.

– En su campaña, Sánchez habló de “devolver el PSOE a la militancia”. ¿Lo está haciendo? ¿Creéis que los militantes deben tener algún tipo de representación especial en los órganos de dirección?

– No, todos somos militantes y todos estamos participando. Y él lo está demostrando con las medidas, no hay quejas en ese sentido. En muchas de las listas al Congreso federal hay compañeros de las plataformas. Yo también soy delegada y todos nos veremos allí, vamos en representación de mucha gente. Será una gran fiesta.

Origen: Congreso PSOE – Las plataformas de militantes quieren ser la “avanzadilla” de Sánchez para ganar la calle