El juzgado de primera instancia número 6 de Oviedo comienza a funcionar como órgano especializado para atender demandas sobre cláusulas suelo

EFE Una encuesta publicada por The Times da a Corbyn un 39% de apoyo.En el momento de la disolución del Parlamento a principios de mayo, los conservadores tenían 330 escaños.El Laborismo del izquierdista Jeremy Corbyn ha conseguido acortar a solo tres puntos la diferencia con los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, en una nueva encue […]

20MINUTOS.ES La modelo trabajó durante dos días en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York y uno de ellos manchó el uniforme al no poder ir al baño."No voy a dejar que me digan que no puedo tener la regla en el trabajo", dijo.Una modelo ha presentado una queja contra el fabricante de automóviles Hyundai, alegando que fue despedida de su […]

20MINUTOS.ES