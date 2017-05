HUMOR: NOTEMETASENPOLITICA.COM – Pedro Sánchez is back (VÍDEOS y fotos)

NTMEP #33 – NOTEMETASENPOLITICA.COM – Pedro Sánchez is back – Diario Público.

Nota de Asturgalicia: Hay un fragmento que no se entiende muy bien. Lo explicamos: El presunto Pedro Sánchez le dice a Antonio Hernando, que se ha hecho famoso como el Judas Number 1 del PSOE: “I will look for you, I WILL find you, and I will kill you” (“Te buscaré, te encontraré, y te mataré”). La cita se hizo mundialmente famosa por provenir de la película Taken. La dice un padre ex agente de la CIA (que encarna Liam Neeson) cuando habla por primera vez con los secuestradores que retienen a su hija. En el gag de NTMEP da la impresión de que Antonio Hernando no se ha visto la peli, por eso Sánchez le llama “paleto de los coj…”. Aunque tal y como acaba Hernando en la parodia… qué más le da, ¿no?

En ese momento final del gag ya entramos de lleno en otra peli, esta vez de Leslie Nielsen, Dracula, dead and loving it (2005). El título se tradujo al español como ‘Drácula, un muerto muy contento y feliz’. También se podría traducir ‘Drácula, un muerto que lo disfruta’. 100% Pedro Sánchez, ¿verdad, Zuzi-cariño?

Finalizamos con la reacción ‘caballeresca’ de Susana Díaz ante la victoria de Pedro Sánchez. Como ella dijo, estaba dispuesta a que los militantes la pusieran en la cola. Lo que no prometió es ser una lady inglesa en ese momento… porque no, porque ella ni lady ni inglesa, ¡ozú! Que se preparen los de Triana que votaron a Pedro Sánchez, que fueron unos cuantos. Que se prepare Sevilla entera, y toda Andalucía, y que se preparen FelipeX, y Zapatero, y….

Conectamos en directo con nuestra delegación en la preciosa capital del Guadalquivir, a ver cómo lo llevan por allí.