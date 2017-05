CASTIGO EJEMPLAR PARA BESTIAS DE DOS PATAS: Un vecino de Llanera, primer condenado por maltrato animal en Asturias que ingresa en prisión – El Comercio

EFE La sentencia anula una absolución acordada por la Audiencia de Toledo y condena al conductor al pago de una multa de 2.160 euros.El Código Penal prevé penas de tres a seis meses de prisión o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad.No se requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni co […]

AGENCIAS El magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.Considera que su denuncia está basada en "sospechas sin sustento".El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos co […]

EFE Afirma que ya no está sobre la mesa el acuerdo de gran coalición al PSOE hecho tras las elecciones generales.Deja claro que el Ejecutivo trabaja para aprobar los presupuestos con otras mayorías y que este partido debe estar presente en los grandes temas de Estado.Rajoy apunta que aspira a llevarse "bien" con el nuevo secretario general del PSOE […]

EFE La aseguradora pagará 30.000 a un trabajador al que diagnosticó silicosis y declaró no apto para trabajar.Al final, se demostró que no padecía esa enfermedad.La aseguradora Mapfre ha sido condenada a indemnizar con 30.000 euros a una persona del municipio pontevedrés de A Estrada por diagnosticarle silicosis y declararla no apta para trabajar, una enferm […]

