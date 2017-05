Susana Díaz Cae (46) -RESACA EN EL PSOE: Susana Díaz ha perdido mucho más que las primarias (con memes)

Las victorias y las derrotas, en una misma contienda, suelen ser directamente proporcionales. Así que si la victoria de Pedro Sánchez fue épica, imagínense cómo fue la derrota de Susana Díaz. Ella, la elegida por José Antonio Griñán para sucederle al frente de la Junta de Andalucía, nacida para ganar y destinada a dirigir al PSOE, se pegó ayer ‘el castañazo padre’ en las primarias del PSOE. Era la preferida del aparato, pero fuera de él -y de Andalucía- no lo era. No era conocida ni apreciad por los militantes.

Los motivos son muy variados y confluyen, mayoritariamente, en la debilidad de un proyecto político carente de argumentos y muy alejado de las demandas sociales. La candidatura de Díaz concibió las primarias como una lucha de poder. Y la militancia ha derrotado a ese poder. El revolcón fue de los que marcan época y ojo que puede dejar secuelas.

Esto no ha terminado Pedro… NO HA TERMINADO !!!! #primariasPSOE pic.twitter.com/dT63GqvQhp

Otro mal recuerdo del pasado reciente, que con suerte acabó ayer 21 de mayo de 2017.

Porque cuando Susana Díaz se ha subido esta mañana al AVE lo ha hecho repudiada por los suyos a nivel nacional y, ojo con este detalle, zarandeada por los militantes andaluces. A falta de conocerse el recuento final, cuatro de cada diez militantes del PSOE andaluz le dieron la espalda.

Resulta que sus cuentas no salieron y el número de votos recabados ayer fue menor que el de los avales.

Una de dos, o la campaña de Díaz fue poco transparente, o el clientelismo político fue enorme. Mientras hubo que poner nombre y apellidos al lado del aval, Díaz encabezaba las encuestas. Una vez que el voto fue secreto, la andaluza resultó que era el caballo perdedor.

¿Y ahora qué? No son pocos los que la esperan en el Parlamento andaluz. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno ya avisó de que, si Susana Díaz no ganaba las elecciones primarias para la Secretaría General del PSOE, “está inhabilitada” para seguir siendo presidenta de la Junta de Andalucía y debería poner en marcha un “proceso de relevo”.

En Podemos más de lo mismo. Su portavoz andaluza, Teresa Rodríguez, lleva varias semanas sembrando el terreno. Después de haberle reprochado a la presidenta andaluza que tuviera “la cabeza fuera de la comunidad autónoma”, empezó una gira por las 62 comarcas revisitando el eslogan de Díaz. En lugar del #100por100PSOE de la socialista, Podemos apadrinó el #100por100andalucía.

La fractura en el Parlamento andaluz se avecina de las grandes. Y ojo con el nuevo papel que Sánchez puede tenerle preparado a Díaz. Si el nuevo secretario general del PSOE decide integrar en su dirección al equipo de Patxi López, aglutinará el 60% de los militantes y podrá masacrar a Díaz y culparla, junto a su gestora, de la división del PSOE ya que fueron ellos quienes propiciaron su derrocamiento.

El futuro de Díaz pasa por ganar las próximas elecciones en Andalucía con mayor margen que en 2015, cuando necesitó del apoyo de Ciudadanos para no entregar el bastón de mando al PP. Todo lo que no sea ganar por amplia mayoría no le vale. Fuera de allí, ya no tiene sitio en este PSOE.

El primer reto lo tiene a la vuelta de la esquina: el congreso regional del PSOE andaluz, cuya fecha aún no está cerrada -se baraja julio o septiembre-. Ahí los militantes andaluces que la han traicionado tendrán mucho que decir. Y la paz y unidad que Griñán logró mantener en 2013 puede resquebrajarse.

Ha quemado todas sus cartas ya que para la batalla de ayer tiró del comodín de González, Guerra, Zapatero… Ya no le quedan padrinos que vuelvan a apostar por ella. Tendrá que demostrar que sabe ganar como venía repitiendo en su campaña, porque saber perder no sabe. Durante su discurso tras la derrota, más parecido a unberrinche infantil, fue incapaz de nombrar a Pedro Sánchez.