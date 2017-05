Susana Díaz Cae (43): Teresa Rodríguez denuncia los millones en contratos a dedo del Gobierno de Susana Díaz

La portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado el multimillonario gasto en publicidad institucional del Gobierno de Susana Díaz que reciben medios de comunicación.

Durante su intervención en el Parlamento de Andalucía, la coordinadora general de Podemos Andalucía ha analizado la enorme cantidad de contratos a dedo dados por entes instrumentales, la llamada ‘Administración Paralela’ donde la oposición acusa a Susana Díaz de tener a miles de ‘enchufados‘.

A su vez detalla los artículos, de por ejemplo, LA VANGUARDIA, pagados para promocionar FITUR pero que la diputada apunta que sirven para “su campaña interna” y que “no la teníamos que pagar los andaluces”.

Transcribimos su intervención:

“Señora Díaz, en el año 2012 se publicó un informe de la Cámara de Cuentas que hacía referencia a varias deficiencias relacionadas con la actividad publicitaria y de promoción de la Junta de Andalucía. En aquel momento ya era usted Consejera de Presidencia y poco después fue usted Presidenta. Entre los aspectos que ahí se destacaban, aparecía que la mayoría de los contratos se llevaban a cabo mediante entes instrumentales, lo cualdificultaba enormemente la fiscalización de los mismos y su presupuestación previa de forma que esta Cámara pudiera hacerle enmiendas, y en segundo lugar, el uso abusivo e injustificado del patrocinio como fórmula.

Esta fórmula lo que tiene es que no hay información del expediente ni de las condiciones, lo que se le pide exactamente al patrocinado ni tampoco hay evaluación de este gasto. ¿Han hecho ustedes algo para cumplir esas recomendaciones? ¿Con qué criterios se reparten los fondos de publicidad y promoción institucional? (…) Hemos analizado más de 3.000 contratos de publicidad y patrocinio que en parte están en el portal de transparencia y en parte hay que solicitarlos. Créame que no es una tarea sencilla para un ciudadano de a pie.

Y en ello, hemos encontrado que las deficiencias que relataba la Cámara de Cuentas siguen presentes.

La mayoría siguen siendo a través de entes instrumentales, lo cual dificulta la fiscalización como bien decía la Cámara de Cuentas, y siguen abusando de forma excepcional, de forma exagerada de la fórmula del patrocinio y efectivamente no hay acceso a ningún expediente que justifique o acredite qué es lo que se le pide al patrocinado y que evalúe cuál es el resultado de esta fórmula. Hemos analizado esos 3.000 contratos, insisto con un esfuerzo de investigación considerable y hemos detectado, en concreto de tres entes instrumentales cómo se han hecho esos contratos y no sólo eso, si han tenido publicidad o no y fíjese qué es lo que hemos localizado lo siguiente desde 2012.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 1048 contratos analizados, más de 16 millones de euros, de los cuales un 1,14% son con publicidad, es decir, es decir, la inmensa mayoría son a dedo. La Empresa Pública de Gestión de Turismo y Deporte, 1657 contratos analizados por más de 77 millones de euros, de los cuales solamente un 11,4% son con procedimiento abierto, y el 73% de estos, de los de la Gestión de Turismo y Deporte, son contratos menores, un chorreo de contratos menores. Extenda, 357 contratos analizados, más de 32 millones de euros, de los cuales,más del 94% son contratos menores, directos, o con negociación sin publicidad.

Un ejemplo paradigmático es FITUR, un escaparate inestimable para Andalucía, lo necesitamos. Pero qué justificaba que a partir del año 2016 hayamos aumentado un millón de euros el gasto de nuestra presencia en FITUR y se haya consolidado además en el año 2017. Analizando más de un centenar de contratos,solo 5 de los 100 son abiertos, y lo digo porque los tengo aquí, no es un invento, sino es una muestra bastante razonable. Solo 5 son abiertos, el resto son menores o negociados sin publicidad. Y no sólo de cómo se hace sino de cuánto es, ese aumento de un millón de euros, de 1,3 en 2015 a 2,3 en 2016 y más de dos millones de euros que se han consolidado en 2017.

Pero yendo un poco más al detalle la sorpresa es mayúscula. Mire solamente el stand, que dura cuatro días, cuesta casi un millón de euros, y cuesta más que la falla más cara de la historia de Las Fallas de Valencia, solamente que las fallas están más tiempo expuestas que esos cuatro días del stand. Gastos extra, 740.000 euros. ¿Gastos extras de FITUR después de un millón de euros solamente en el stand?

Agencias de medios, importantísima la actividad mediática que ha tenido usted y otros barones de su partido, también para su campaña interna frente a nuestro stand de Fitur. 200.000 euros en agencias de medios, 219.000 euros en contratos menores de publicidad.

Casi medio millón de euros para publicitar el stand, y por si no era suficiente, patrocinio de la feria de Fitur. Nosotros patrocinamos Fitur desde el año 2016. Y yo me preguntó ¿Para qué? ¿Para que pase por allí la reina Letizia y se haga también la foto con usted? Pues esto nos ha costado 300.000 euros. No lo que decía su consejero, que eran 150.000, sino el doble 300.000 para una portada estupenda que dice: “Susana Díaz y Doña Letizia, dos reinas embajadoras en el pabellón de Andalucía de Fitur.” Una maravilla. Mire yo sé, y no lo he dicho yo, lo ha dicho alguien de su partido, que usted tiene atribuciones sobrehumanas, pero quizás ese stand y ese escenario sobrehumano que hacía falta par ponerla a usted en su sitio, no lo teníamos que pagar los andaluces y las andaluzas, insisto con 2,3 millones de euros en 2016 y más de 2 millones de euros en 2017. Y ya una curiosidad personal, ¿Por qué cuesta una media de 6.000 euros un autobús que se manda todos los años a Fitur desde distintos puntos de Andalucía? ¿El autobús que es de oro? Siguiendo con el turismo, misiones a Levante, País Vasco y Madrid, dos días duran esas misiones comerciales,20.000 euros al día.”

Origen: Teresa Rodríguez denuncia los millones en contratos a dedo del Gobierno de Susana Díaz