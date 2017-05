El voto a Pedro Sánchez refuerza la decencia en la política -Por Restituto Contreras Jiménez – ElpueblodeCeuta.es

A los que seguimos actos de apoyo a Pedro Sánchez no nos sorprende su excelente resultado a nivel nacional. La extraordinaria afluencia de militantes a los mismos no deja de incrementarse.

Después de finalizada la recogida de avales, en Ceuta, de un censo de 325 militantes 170 avalaron a Pedro Sánchez. Debido a problemas de envío parte de los avales no pudieron quedar registrados en el cómputo de datos. Pedro Sánchez ganó en esta Federación con un gran resultado. Lo próximo y más importante es el voto del día 21. A los que seguimos actos de apoyo a Pedro Sánchez no nos sorprende su excelente resultado a nivel nacional. La extraordinaria afluencia de militantes a los mismos no deja de incrementarse.

En este proceso de Primarias nadie sobra. Ya se ha producido una importante lección de democracia. Hay que felicitar a todos los militantes que han participado y a los organizadores. Ha sido muy importante la participación, algo que denota el interés y responsabilidad democrática de la militancia en el PSOE, pero lo principal es el voto del día 21. A continuación voy a plantear algunas razones, por las que considero que el voto a Pedro Sánchez del próximo 21 de mayo reforzará, sin duda, la DECENCIA en la política.

1.- POR LA CREDIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA DADA. Algo que no suele prodigarse. Pedro Sánchez ha demostrado ser leal con el PSOE, así como con los militantes y votantes socialistas. Renunció a su acta de diputado para no incumplir la palabra dada durante la campaña electoral. Es importante que los políticos cumplan con su palabra. Algo que la ciudadanía valora y agradece.

2.- NO PARTICIPÓ, NI COLABORÓ EN EL NOMBRAMIENTO DE MARIANO RAJOY COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Cumplió con su promesa. No fue participe en el nombramiento de un Presidente cuyo partido es noticia permanente por los casos de corrupción. Se argumentó que no había otra posibilidad que la abstención para que España tuviera Gobierno, pero se ha demostrado que para la formación de la mesa del Congreso y para la aprobación de los presupuestos es posible con otras formaciones políticas. Hay una deducción bastante factible, que se pretendiera defenestrar a Pedro Sánchez. Se acordó una abstención a cambio de nada.

3.- Por su claro apoyo a la UNIDAD Y LEALTAD en el PSOE. Antes y durante el 1 de octubre se dieron muestras de deslealtad al partido y al secretario general en declaraciones públicas, que perjudicaron gravemente al partido en contiendas electorales nacionales y autonómicas. Pedro Sánchez se mantuvo fiel y leal al PSOE cumpliendo los acuerdos. Hay un candidato, Patxi López, que plantea constantemente la importancia de la unidad. Lo sucedido el 1 de octubre no es imputable a la militancia, que ha demostrado una gran madurez, responsabilidad y enormes deseos de contribuir a regenerar el partido.

La militancia y los resultados de las Primarias normalizarán al PSOE. El miedo no es el mejor antídoto para lograr la integración. Pedro Sánchez le ha hecho una oferta de pacto a Patxi López, también se podrán incorporar propuestas suyas en el Proyecto de “Por una nueva socialdemocracia.” Los que avalasteis a otras candidaturas, pero que sentís como error la abstención a Rajoy, los que pensáis que el PSOE es la alternativa al PP y queréis que la militancia decida, esta es vuestra candidatura, manifiesta Pedro Sánchez . Ha reiterado insistentemente que en el partido no tiene adversarios. Las Primarias no significan división, sino enriquecimiento. Fortalecen y hacen crecer a la organización. Profundizan y favorecen la democracia interna. Somos un partido y una sociedad de personas libres.

4.- MAYOR RECONOCIMIENTO DE LA MILITANCIA. Pedro Sánchez suele mencionar estas palabras de Ramón Rubial: “Queremos una organización donde los militantes de base se sientan tan importantes como sus dirigentes.” Los militantes no solo elegirán, sino que serán consultados en temas importantes y relacionados con los acuerdos postelectorales. No queremos salvar al PSOE de sus militantes, sino de la abstención al PP, ha dicho Pedro Sánchez.

5.- INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL SECRETARIO GENERAL. Frente a los sectores económicos y políticos. Todo el respeto y valoración a los veteranos dirigentes, pero el partido y el secretario general no deben verse condicionados en su libertad e independencia, y con más motivo si están cumpliendo con los acuerdos de los órganos correspondientes.

6.-REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA. El PSOE tiene la máxima nota en transparencia. Se logró durante el mandato de Pedro Sánchez, que le otorgó la ONG Transparencia Internacional. En su Proyecto manifiesta: “La corrupción es una de las peores lacras de la política, y uno de los principales riesgos de corrosión y deterioro de las sociedades, que tenemos que erradicar sin contemplaciones… los socialistas tenemos que convertirnos en adalides de la decencia política… Todos los socialistas con responsabilidades firmarán un código ético y de transparencia. La financiación de los partidos será pública…”

El PSOE hizo públicas las declaraciones de bienes en candidatos a las alcaldías de municipios con más de 20.000 habitantes. Fue rotunda su actuación en las imputaciones por las tarjetas Black. Ante el cuestionamiento del funcionamiento de la democracia durante el 15M la salida pasa por: La supresión de las puertas giratorias, los aforamientos, la limitación de mandatos y un militante un cargo. Pedro Sánchez pide la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso, que se explique y dimita. A Pablo Manuel Iglesias le dice que las mociones de censura se ganan con negociaciones, no con ruedas de prensa. Hace un año no era necesario.

7.- LA PEDAGOGÍA MAYOR ES EL EJEMPLO. Manifestación de José Luis Ábalos en Elche.

8.- UN PROYECTO de lo que se pretende. Donde están reflejados los principios y valores. La nueva sociedad: Era digital y revolución tecnológica. Alteraciones globales. Retos estratégicos de nuestro tiempo: Sociales y económicos. Retos de la esfera política: Regeneración. Modelo territorial. Coalición progresista para Europa. El modelo de partido. Todas las modificaciones e incorporaciones al proyecto se presentarán la semana próxima.

9.- UN PARTIDO PARA EL SIGLO XXI.

En su Proyecto manifiesta al respecto que: “España necesita un PSOE con una ideología socialdemócrata sustentada en principios y valores, con un proyecto alternativo y crítico ante el actual modelo económico y social neoliberal… Un PSOE que cumple lo que promete, y lo hace con competencia y eficacia, como una fuerza de izquierda reformista y transformadora. Solo por esta vía construiremos la unidad, solo con este revulsivo lograremos que la mayoría social en España nos renueve su confianza y vuelva a dar su apoyo al PSOE.”

