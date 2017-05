La escena -grabadora sobre la mesa, flash de la cámara fotográfica disparando a toda velocidad con Adriana Lastra en el objetivo- sorprende a la camarera del local, que se queda paralizada durante unos segundos antes de acudir a tomar nota de las consumiciones. Mañana de calor de agosto en un sábado de mayo en el que la diputada asturiana, mano derecha de Pedro Sánchez en su asalto al liderazgo del PSOE, conversa con EL COMERCIO sobre la vida interna del partido, sobre lo que ha sucedido, ese primer asalto de los avales, y lo que está por venir, con las primarias del 21 a la vuelta de la esquina.

Dice Susana Díaz que le están cogiendo el gusto a ser segundos: en las elecciones, en los avales…

Cuando la gente se pone nerviosa porque pensaba que iba a arrasar y no lo hace, y casi seguro que no va a ganar, le sale lo que lleva dentro. En la candidatura de Susana hay un exceso de soberbia.

Juguemos a la política-ficción y equiparemos avales y votos. Les sacan algo más de 6.000. Menos de los previstos, pero muchos.

Cuando firmas un aval pones tu cara para que tu secretario general, tu presidente, sepa que has avalado. Hay mucha gente que avaló a Susana y no la va a votar. Ella quería arrasar en avales y no lo logró. Ahora saben que el paseo militar que pensaban que iban a ser las primarias no será tal y que con total seguridad Pedro ganará.

¿Más satisfecha en Asturias que en España?

En todos los sitios. No teníamos el aparato, las instituciones, ni siquiera el censo…

¿El aparato ha jugado en su contra?

Ha presionado mucho.

Ustedes tenían el suyo propio, el del SOMA.

Yo no tengo ni el Gobierno regional, ni la estructura de la FSA… Alcaldes, consejeros, diputados… Eso es aparato. El SOMA es un sindicato muy vinculado al PSOE y siempre ha tenido una posición propia, pero no tenemos lo que tienen ellos.

Han ganado en Asturias, el feudo del líder de la gestora. ¿Por qué?

Es que Javier Fernández tiene su criterio y los militantes, el suyo propio. Y los militantes rechazaban la abstención con el PP y preferían terceras elecciones o un gobierno alternativo. Ni se les consultó. Los avales son la constatación de esta realidad.

¿Cree que Fernández debe reflexionar, a la vista de estos datos?

Supongo que habrá reflexionado mucho, y no solo estos días, también estos meses. Al menos es lo que espero. Los avales han dejado claro que la militancia no está conforme con lo que pasó en estos meses.

«Asumo las consecuencias»

Usted conoce bien a Fernández. ¿Le sorprende su papel?

Muchísimo. No me esperaba que fuese Javier quien pilotase la abstención con el PP ni que asumiera el rol de hombre de Susana en el ámbito nacional. También es cierto que hace un año que no hablamos. A mí y a Luisa Carcedo se nos destituyó de nuestras responsabilidades, ni se nos convoca a las ruedas de prensa de diputados y senadores… Es una situación dura, pero tengo mi criterio, lo defiendo y asumo las consecuencias.

Por lo que dice, y por lo que se ve, parece que el PSOE camina a una ruptura total.

Este partido se fracturó cuando unos líderes territoriales deciden que hay que derrocar a Pedro para darle el gobierno al PP. Y se volverá a unir cuando la militancia vote y todos asumamos el resultado. Nosotros lo haremos. Me preocupa que otros no.

¿Su objetivo ahora es llevarse el voto de Patxi López?

Compartimos muchas cosas, estuvimos juntos un tiempo y nos gustan muchas de las cosas que ha propuesto. Otra cosa es que creamos que se equivocó cuando decidió dar un paso al frente.

¿Piensa que es un ‘submarino’ de Susana Díaz?

No. Creo que hubo gente que le animó a dar el paso pensando que podía ser una respuesta fácil para un acuerdo por arriba. Pero esto no se resuelve por arriba sino con el voto de la militancia. Patxi habla de unidad, unidad y unidad. Pues bien, esa unidad puede llegar antes del día 21.

Y si no, ¿OPA hostil?

Esto tampoco es una cuestión del voto de los compañeros que hayan avalado a Patxi, hay otros 40.000 o 50.000 que no han avalado a nadie y no han tomado una decisión, o no la han hecho pública.

¿Hay mucho voto oculto?

Sí.

¿A favor de Sánchez?

Claramente. Sabemos de mucha gente que ha avalado a Susana y va a votar a Pedro.

El viernes, Sánchez habló de unidad. ¿Cómo, si tiene a todo el poder territorial en contra?

Unidad, asumiendo los resultados y teniendo cultura de partido. Me preocupa que haya gente que no quiera asumir el resultado.

¿Qué es ‘asumir el resultado’?

Ponerse detrás del secretario general. Que no pase lo de estos tres años.

¡Pero si no se hablan unos con otros!

Aquí no venimos a hacer amigos, sino a hacer política, a transformar la sociedad. Y para eso hay que trabajar conjuntamente.

¿Qué deberían hacer los ‘barones’, y singularmente Fernández, si gana Sánchez?

Ponerse detrás del secretario general y remar todos en la misma dirección para ganar a la derecha.

Si Sánchez gana, ¿cortará muchas cabezas?

Esa es la política del miedo de algunos. No, aquí nadie cortará cabezas porque después del congreso federal vendrán los autonómicos. Y quien decide es la militancia.

Gane o no, pero sobre todo si lo hace, ¿habrá candidatura ‘sanchista’ al liderazgo de la FSA?

Primero habrá que saber qué va a hacer Javier. El debate, además, no es ese. Ahora lo que nos interesa a todos es el congreso federal.

¿Qué debería hacer Fernández?

Es una reflexión que debe hacer él. A mí lo que me sorprende es que haya presidentes autonómicos y secretarios generales diciendo a la militancia que se irán si gana Pedro.

García-Page, por ejemplo.

Y otros. Quizá no ellos pero sí su entorno. Es un chantaje a la militancia.

Sería inconcebible que, con Sánchez como secretario general, los suyos no intentasen controlar el partido en Asturias.

Ni hemos hablado nada de eso ni está en nuestra mente nada que vaya más allá del día 21, aunque algunos intenten enredarnos ahí.

Horizonte personal

¿Adriana Lastra se ve como secretaria general de la FSA?

No.

¿No se ve o no se lo ha planteado?

Yo sé que desde la FSA se han hecho llamadas a gente para decirle que yo quiero confrontar con Javier en Asturias. No sé lo que va a hacer él, pero sí le puedo decir lo que voy a hacer yo. Yo no me voy a presentar a secretaria general de la FSA. ¿Sabe por qué, entre otras cosas?

Dígame.

Porque yo me abstuve con el Partido Popular, cumpliendo un mandato del comité federal. Pude responder a lo que quería el secretario general de mi federación pero no a lo que quería mi militancia. Y por eso ya no me puedo presentar a secretaria general aunque quisiera.

Origen: El Comercio