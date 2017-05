Afines a Armengol en el PSIB se plantean pedir el voto para Pedro Sánchez tras avalar a Patxi López | Radio Mallorca | Cadena SER

Destacados miembros de la dirección del PSIB-PSOE afines a Francina Armengol se plantean votar a Pedro Sánchez y no descartan pedir públicamente el voto per el ex secretario general a pesar de haber promovido la recogida de avales para Patxi López.

Consideran que el proceso de recogida de avales equivale a una primera vuelta que deja dos claros candidatos para la secretaria general del PSOE: Susana Díaz y Pedro Sánchez. Por eso apelan al “voto útil” para que sea Sánchez el elegido y así se lo han trasladado a la secretaria general Francina Armengol.

La dirección del PSIB no ha dado instrucciones de voto a sus militantes, si bien Armengol fue la primera, y hasta ahora única, presidenta autonómica en dar publicamente su apoyo a Patxi López. Antes fue el principal apoyo de Pedro Sánchez en su “no es no” a Rajoy mientras fue secretario general del PSOE .

Armengol sigue apostando porque Sánchez y López unan sus fuerzas en un acuerdo que el ex lehendakari ha vuelto hoy a descartar.

Pacto Sánchez-López

Las plataformas de apoyo a Patxi López y Pedro Sánchez en Baleares comparten que lo mejor sería un pacto entre López y Sánchez aunque con matices.

Desde el equipo de trabajo del socialista vasco consideran que las formas de Sánchez no han sido las más adecuadas ya que un acuerdo de este tipo no puede hacerse, dicen, “a través de los medios o en un mítin”. En todo caso dicen que no se cierra la puerta a nada y entienden que este ofrecimiento puede ser “el inicio de un acuerdo”, según Miquel Àngel Coll

Desde la plataforma balear de apoyo a Pedro Sánchez, su portavoz, Sofía Hernanz, dice que “hasta el día 21 de mayo”, que es cuando se vota, seguirán trabajando “para reunir el mayor número de apoyos”.

