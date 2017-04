Zaida Cantera desvela cómo se fraguó el ‘golpe’ a Pedro Sánchez

Zaida Cantera ha revelado en el programa Las Mañanas de Cuatro, que presenta Javier Ruiz, cómo se fraguó el ‘golpe’ al exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez mediante un ‘complot’ basado en mentiras.

La exmilitar y diputada por el PSOE, ha descrito como el diputado Miguel Ángel Heredia, que lleva 21 años en el puesto, le dijo que tenía que abstenerse porque ‘el chaval (refiriéndose al exsecretario general derrocado) quería romper España‘siendo absolutamente falso.

Cantera ha relatado como con esa mentira se ha justificado una maniobra de derrocamiento del secretario general elegido democráticamente por los militantes. La diputada estaba hablando en el programa de las palabras de Miguel Ángel Heredia, mano derecha de Susana Díaz en el Parlamento, en que mentía sobre la causa del derrocamiento a Pedro Sánchez o insultaba a compañeros, a la Guardia Civil y a los autónomos entre otros.

La comandante del Ejército español ha declarado en el programa: “Los militares claro que son disciplinados y son leales, lo que no son es gilipollas, y lo que no hacen es creerse las falacias que algunos utilizan para justificar un golpe contra la democracia, y un golpe contra el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Yo lo que le diría es que antes de hablar de disciplina que sepa lo que es la lealtad.”

“La lealtad no es con ninguna ama, ni con ningún señor, ni con ningún amo, no tiene dueño. Mi único deber es con los ciudadanos y las ciudadanas”

En otro momento de la entrevista ha revelado que la mentira de que Pedro Sánchez tenía un pacto con los independentistas y que la información venía de los sindicatos, lo cual ha sido desmentido totalmente por ellos, era la excusa para dar un ‘golpe’ por el poder en el PSOE.

“En el momento cuando yo voté ‘no’ que era lo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, y los militantes de Madrid me transmitieron a mí que tenía que votar. Yo no soy una representante ni muchísimo menos de nadie del PSOE ni de nadie.(…) Está demostrado que hubo un complot con mentiras y falacias incluso incluyendo a los sindicatos, a la UGT, a CCOO, a Toxo, yo no estoy en lealtad con esa confabulación desde luego. Mi lealtad está con los ciudadanos.”

“Esa argumentación que oímos en esa grabación, de que primero Toxo fue el que le llamó, que ahora dice que no fue Toxo pero que fueron otros compañeros de CCOO y el propio Toxo le ha dicho, ‘oiga, ¿Cómo, cuándo, dónde y de qué manera?’, esta argumentación, es la que se utilizó. Él mismo me la trasladó a mí para que yo cambiara mi voto del no por la abstención, y le dije que no le creía, que no me creía que Pedro Sánchez iba a firmar un acuerdo con ERC.”

“El día anterior a la segunda votación del ‘no’ subió a mi escaño y en conversación privada, no en un adoctrinamiento de Juventudes Socialistas, y a mí me transmitió qué se podía hacer para que yo no votara el ‘no’. Y yo le dije que me dijera qué es lo que me proponía, y me dijo que me podía ir al baño, que podía ponerme mala ese día, yyo le dije que si me había visto cara de cobarde. Que yo había defendido mis principios, mi orgullo y mi dignidad como persona y como militar dentro de las Fuerzas Armadas y que desde luego eso a mí no me servía absolutamente de nada. Lo siguiente que me apeló, ‘bueno tú has vestido un uniforme, sabes lo que es la lealtad, sabes lo que es la unidad de España…’ y me habló de unidad territorial; cosa que nosotros no utilizamos, hablamos de integridad territorial; y me dijo que el fin de semana antes de que se produjera este ‘golpe de mano’ contra el secretario general, contra la democracia, contra los ciudadanos, contra los militantes que eligieron a su secretario general; me dijo que el segundo de Toxo le había llamado por teléfono y que le había transmitido que Rufián, por orden de Joan Tardá, había pedido ayuda a los sindicatos para precisamente apoyar este supuesto, este falaz acuerdo. Le dije que yo no me lo creía.”

“El siguiente paso que dijo es que eso ya había pasado, que Pedro Sánchez había dimitido y estábamos en el por qué teníamos que abstenernos los 85 diputados del PSOE. Entonces me dijo ‘Este chaval’ refiriéndose a Pedro Sánchez, ‘lo que quería era romper España, que yo he sido militar, que tengo que tener en cuenta…’ me apeló de nuevo a la disciplina, que votábamos los 85 abstención por unidad de acción. Le dije que la unidad de acción es un término que en el ejército se utiliza muchísimo y que la unidad de acción no significa que todos y cada uno de los miembros de una unidad tengan que hacer lo mismo, sino que cada uno, lleva a cabo sus cometidos para conseguir el objetivo que se ha fijado. Si el objetivo era darle el poder a la derecha, al partido más corrupto de Europa, que con 11 diputados era suficiente. Entonces me dijo que no, que el objetivo era realmente que Pedro Sánchez no podía seguir estando allí, que ‘el chaval había intentado romper España’, literal, como te lo estoy contando. Yo esto no lo he transmitido a vosotros porque es una conversación que se produjo en la parte de arriba del escaño.”

“Esto mismo se lo trasladé yo al propio Pedro Sánchez, puede decir él si es cierto o no. Pero claro no teníamos pruebas, era mi palabra contra la suya, ahora han salido estas declaraciones que además se han demostrado. El propio Joan Tardá, en sede parlamentaria negó la mayor, el propio Gabriel Rufián negó la mayor, el propioFernández Toxo ha negado la mayor, el propio Pedro Sánchez lo ha negado. Es decir, alguien urdió todo un complot basándose en mentiras, haciendo copartícipes del complot, ahora por lo que estamos viendo, no solo a CCOO sino a UGT, para derrocar al que había sido elegido en democracia por los militantes, secretario general. Era el aspirante a gobernar este país por parte del Partido Socialista Obrero Español, eso es lo grave.”

En un momento de la entrevista, el presentador Javier Ruiz dio paso a los colaboradores de la mesa política que coincidieron que era la noticia del día y era gravísimo lo que acababa de desvelar, de cómo la comandante y diputada “estaba poniendo voz a cómo se gestionó en la oscuridad, ese ‘golpe’ para derribar al secretario general de PSOE y hasta donde se estuvo dispuesto a llegar para capturar (el poder). Todo ello es un golpe por el poder” Los analistas señalaron que el golpe beneficiaba a Susana Díaz y que “Zaida Cantera había sido muy elegante en no desvelar una conversación privada como esta”. Daniel Montero, periodista de El Español, dijo que esto es “todo vale por el poder“.

Tras esto Cantera continuó: “Me gustaría recalcar no solo este complot urdido con el que se ha engañado a la militancia, se ha intentado engañar a algunos diputados, sino quiero hacer referencia a cosas que me parecen también muy graves y que se oyen en esa grabación. Trata a los autónomos como personas de derechas, yo tengo familia con autónomos que son más de izquierdas que lo que va a ser este hombre nunca en su vida. Ataca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía, que son ciudadanos que están dedicados al servicio, vistiendo un uniforme, al servicio y sacrificio por los ciudadanos, sin tener en cuenta sus ideologías y sin tener en cuenta las ideologías de aquellos a los que van a servir. Y lo que no puede ser es que en un acto, delante de Juventudes Socialistas, esté adoctrinando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los autónomos son de derechas. Eso no es de recibo en ningún representante del Partido Socialista Obrero Español. No es de recibo.”

A la pregunta de cómo iban a convivir y si debía dimitir Heredia, la diputada respondió: “Yo soy de las personas que perdonan pero no olvidan. Tengo que trabajar en el Grupo Parlamentario y yo estoy trabajando con compañeros que van a votar a Susana Díaz sin ningún tipo de problemas, con compañeros que van a votar a Patxi López sin ningún tipo de problemas, porque yo he venido aquí para servir a los ciudadanos, y no se va a disminuir lo más mínimo lo que es mi eficacia o mi eficiencia por razones que considero, en este caso, de carácter personal. Porque flaco favor haría como representante de los ciudadanos y de las ciudadanas de una cuestión que es interna del partido, repercutiera en mi trabajo. Ni muchísimo menos. En este grupo parlamentario, por lo menos por mi parte, yo estoy aquí para remar todos en la misma dirección. Estamos en un barco que se llama PSOE y tenemos que sacarlo adelante. Cuestión distinta es que si a mí se me acerca, obviamente, aceptaré sus disculpas. Pero a mí hay una cosa que no me gusta mucho, realmente no me gusta nada y son los engaños, sobre todo los que son manipulaciones y que tienden a hacer daño. Porque uno puede contar algo pensando que lo que está contando es cierto y equivocarse pero cuando lo que se está contando es una confabulación, y se sabe que además se va a engañar a terceros, y se hace con la intención de engañar a terceros, a mí no me parece ni procedente, ni desde luego no es la política que quieren nuestros ciudadanos y ciudadanas. Quieren transparencia, quieren ejemplaridad. El PSOE si quiere ser coherente tiene que ser transparente y creíble. Y dar ejemplo, igual que lo solicitamos a otros políticos de otros partidos políticos.”

