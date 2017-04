Nuevos avances en la interpretación y el significado de los sueños

Soñamos todas las noches, aunque no lo recordemos. En parte, soñamos por necesidad, porque necesitamos una limpieza intensiva de nuestra psique en lo que se refiere a las impresiones dejadas por el día anterior. Pero los sueños también sirven para otros propósitos. Las últimas investigaciones se inclinan por reforzar las tesis de la psicología junguiana, que considera los sueños como productos de la naturaleza. Igual que se conforman nuestras células, o una hoja de un árbol, nuestros sueños son emanaciones de la misma fuerza creativa.

Para el psiquiatra suizo Carl Jung, esta fuerza creativa hace uso de las impresiones de la víspera y de nuestra trayectoria vital acumulada hasta el momento en que se produce el sueño, y con ellas construye imágenes e historias que se desarrollan mientras dormimos. Gracias a diccionarios de sueños, podemos tener unas indicaciones básicas sobre qué se nos quiere decir desde nuestro mundo inconsciente, y trabajar en la interpretación de nuestros sueños desde ese punto.

En el mundo de los sueños las reglas de la realidad no se aplican. Por eso los antiguos consideraban los sueños nuestra forma de contacto con la divinidad, y los usaban para tratar de predecir el futuro. Ángeles, demonios, aventuras increíbles más allá del tiempo y del espacio… todo eso es posible en sueños.

Existen dos niveles de significado en los sueños: el contenido latente, que es la interpretación que hacemos de lo que hemos soñado y el contenido manifiesto, lo que hemos soñado literalmente.

Nuestros sueños normalmente tienen una gran carga emocional, porque se relacionan con nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestros focos puntuales de atención. Es por eso que existen las interpretaciones generales y los diccionarios de sueños, porque de base sí que hay unas conexiones generales entre las gentes de todo el planeta a la hora de soñar. Multitud de personas coinciden al experimentar sueños de vuelo, u otros en los que aparecen serpientes. Las moras es otro motivo onírico recurrente.

Un sueño unifica cuerpo, mente y espíritu. Nos proporciona conocimientos sobre nosotros mismos y la propia personalidad. Los sueños se interpretan a partir de los pensamientos del soñador. Es muy difícil, si no imposible, interpretarlos si no se conoce al soñante. Por eso es fundamental conocer los antecedentes de la persona. Por esta misma razón, la mejor interpretación la puede dar el mismo soñante. El diccionario de símbolos en los sueños se convierte entonces en su fiel ayudante.

Pongamos un EJEMPLO.

Dos personas sueñan que están muertas. Ambas consultan antes que nada el diccionario de sueños, que empieza hablando de “renovación, cierre de ciclos o de algún problema o situación que te aquejaba, la muerte en este caso quiere decir que todo termina y algo nuevo comienza”. Esta definición les tranquiliza mucho, respecto a su temor inicial de que el sueño pueda volverse literal.

Un amigo les aconseja que además se hagan preguntas que faciliten la ‘traducción’ del sueño.

Primer paso: Escribir el sueño en detalle, tanto como se recuerde. Por esa razón es útil mantener una libreta al lado del lecho. Todos sabemos la rapidez con que se desvanecen los sueños, una vez pasada la primera impresión. Si en el momento de despertarse rápidamente se hacen unas anotaciones, se contará con material muy valioso para interpretar después. Se escribe no solo el relato o las circunstancias tangibles del sueño, también nuestras reacciones, sensaciones, pensamientos y emociones al soñarlo, y cualquier regusto o punto que nos haya llamado la atención. Si mientras el sueño transcurría nos hemos sorprendido pensando “¡debo estar loco! ¡esto no puede estar pasando!”, hemos de anotarlo también. Cuando se interprete el sueño podría uno descubrir que lo que nos ha parecido accesorio es un elemento fundamental.

Segundo paso: Imaginemos que somos un restaurador de una pintura antigua y gastada por la humedad, pero muy valiosa. Parecido procedimiento es el que se hace con el sueño que tenemos entre manos. Podemos consultar un diccionario de los sueños, para saber si existen significados universales que se relacionen con nuestra vivencia onírica. Si es así, estaremos aportando la primera pieza de conocimiento valioso a nuestra investigación, igual que el restaurador de una pintura renacentista empieza por aprender en el mundo académico las características de las pinturas del Renacimiento.

Tercer paso: Los dos amigos que se imaginaron muertos una noche intranquila acuden a un terapeuta seguidor de las doctrinas de Jung. Por separado, el especialista les hace las siguientes preguntas:

¿Qué le llamó más la atención acerca del sueño?

¿Por qué?

¿Cómo se siente en estos días, cuál es su estado de ánimo general?

¿Hay algo que le haya pasado en el sueño que pudiese relacionar con su vida real?

¿Para usted qué significa la muerte?

Tras enlazar varias de estas cuestiones, y dejar que hablaran libremente los soñadores, el analista encuentra que el primer individuo lleva tiempo sobrecargado de trabajo y sin poder dormir lo suficiente. No sabe cómo parar con el exceso, y sigue y sigue. Al final confiesa, tanto para el terapeuta como para sí mismo, que cuando se ve muerto en el sueño lo que siente es una profunda liberación y relajación. “Ya no tendré que trabajar más, y eso me hace feliz”. Aquí enlaza su concepto del sueño con el que ha aprendido en el diccionario, un nuevo principio donde liberarse de sus cargas actuales, incluso aunque tenga que morir físicamente para ello.

La conclusión de la consulta es que el paciente finalmente admite su necesidad de cesar de trabajar tanto, “porque me estoy muriendo en vida, hasta un punto en que empiezo a desear morirme de verdad con tal de descansar un poco”. Sale de la consulta contento, decidido a empezar una nueva etapa más relajado.

La segunda persona no tarda en relacionar el sueño de muerte con su experiencia reciente. Se le han muerto varios familiares, bastante jóvenes, en un corto espacio de tiempo. Empieza a sentir que todo el mundo se está muriendo a su alrededor, y tiene miedo de que pronto le llegue el turno. Pasó terror mientras soñaba, pero cuando el sueño estaba a punto de acabar, empezaba a aceptar que estaba muerto. “Si hubiera durado un poco más, creo que no me habría hecho tanto problema de lo de estar muerto. Al fin y al cabo, ahora tengo allí a varios familiares con los que reencontrarme”, le cuenta al psicoanalista. Saber a través del diccionario de sueños que su experiencia onírica también significa un nuevo principio le ha ayudado mucho, a ver lo que le queda de vida como una gran oportunidad mientras dure.