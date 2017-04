EMPIEZA EL PUCHERAZO: El PSOE da la salida a las primarias con la oposición de los sanchistas, que rechazan “un calendario infame” para los que apoyan a Pedro Sánchez, porque tendrán que recoger avales sin conocer el censo, una “manifiesta ilegalidad”. Todo indica que la Díaz recurre a su treta habitual y favorita: HACER TRAMPAS #RecuperaPSOE 

01/04/2017 13:15

El Comité Federal del PSOE ha aprobado hoy en una reunión exprés el calendario de primarias del 39º Congreso del PSOE que elegirá a una nueva dirección del partido para los próximos cuatro años. Lo ha hecho en un encuentro de apenas dos horas y con la oposición de los dirigentes del Comité Federal más próximos a Pedro Sánchez, que han decidido no votar el calendario del congreso, ni la ponencia marco, ya que consideran que “las fechas son infames”, que no se puede recoger avales antes de que se conozca el censo definitivo -el 28 de abril- y que no han podido siquiera leer la ponencia marco, que les ha sido entregada hoy. Así lo aseguraron a este diario varios de ellos.

Varios dirigentes sanchistas han hecho estas críticas en sus intervenciones en el cónclave, entre ellos Andrés Perelló, el andaluz Alfonso Gómez de Celis o los secretarios generales del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, o Valladolid,Javier Izquierdo.

Fuentes de los sanchistas aseguran que no se puede aprobar que la recogida de avales del 20 de abril al 4 de mayo cuando el censo definitivo se va a fijar el 28 de abril. “Se trata de una ilegalidad manifiesta”, aseguró a este diario un miembro del Comité Federal próximo al ex líder socialista.

También los miembros cercanos a Patxi López, como Rodolfo Ares, han planteado críticas, especialmente referidas a la aprobación hoy de la ponencia marco que nadie ha podido siquiera leerse. Como explicó uno de los hombres de confianza de López, “después de seis meses, deberíamos haber tenido la ponencia marco un poco antes para verla antes de la votación”.

La Gestora ha presentado hoy a votación del Comité Federal las ponencias política y económica y es hoy mismo cuando han facilitado estos documentos a los miembros del máximo órgano de dirección del PSOE. “No podemos votar algo que ni siquiera hemos podido leer”, explicaron a EL MUNDO desde dentro del cónclave.

En una reunión de trámite, los socialistas han aprobado que todos los militantes del PSOE y del PSC puedan votar en primarias el próximo 21 de mayo quién quieren que lidere el partido en los próximos cuatro años tras ocho meses de interinidad y después de la peor crisis del partido en 40 años. El censo provisional, sin contar con los militantes de Juventudes Socialistas no afiliados al PSOE y del PSC, asciende a 177.902 militantes.

Varios barones y dirigentes próximos a la mayoría han asegurado que el ambiente del 90% Comité Federal de hoy “ha sido muy bueno”. “Los que protestan montan el lío cuando no lo hay”, añadieron las mismas fuentes, “embarran el campo para que no haya partido, como el Milan”, añadieron.

A la entrada de la sede federal del PSOE, el líder de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García-Page, ha vinculado su futuro y el de otros dirigentes regionales a lo que ocurra en las primarias: “Estas primarias van a marcar la agenda personal de muchos, también la mía”, ha asegurado a los periodistas.

El presidente de la Junta de Comunidades lanzaba así una advertencia a los militantes de su federación y de toda España dejando claro que en las primarias no sólo se lo juegan todo Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, sino también los barones regionales, que en su gran mayoría se han decantado ya con claridad hacia alguno de los aspirantes.

De hecho, los barones regionales con más peso temen por su continuidad en el caso de que gane Pedro Sánchez, dado el grado de enfrentamiento al que el ex secretario general del PSOE llegó con la mayoría de los líderes territoriales del PSOE, especialmente con Susana Díaz, García-Page, Javier Fernández (Asturias),Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

Antes de comenzar el Comité, la Gestora ha aprobado por unanimidad el calendario congresual que este viernes Ferraz acordó con los secretarios de Organización de todas las federaciones socialistas. Como ha explicado el responsable de Organización de la Gestora, Mario Jiménez, “abrimos un Comité Federal que tiene que abrir un tiempo de elección interna que deber servir para fortalecer el proyecto del PSOE”.

