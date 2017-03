Crisis PSOE: El PSC se moviliza contra Susana Díaz para aupar a Pedro Sánchez en las primarias. Noticias de Cataluña

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aclaró ayer que el Plan de Convivencia Escolar no es de «obligada imposición» para las comunidades autónomas ya que no tiene carácter legislativo, pero que puntualizó que era deber de su departamento ap

«Llevo tres años de juicio público sin poder defenderme de lo que se me acusa. ¿Qué si voy a dimitir? No, porque de lo que se me imputa no es un caso de corrupción. Y la Federación Socialista Asturiana (FSA) no me ha pedido, todavía, que renuncie al