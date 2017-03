Se prepara un pucherazo en las Primarias del PSOE – ElConfidencialDigital

Me pongo el casco antes de empezar porque creo que lo voy a necesitar. Sí, no es ironía. Pienso que Podemos ha cometido un gravísimo error al exigir que TVE deje de emitir la misa dominical. Pablo Iglesias ha conseguido muchos titulares, el aplauso de sus fieles más fieles y el cabreo profundo de la derechona. ¿Ese era el objetivo? Me temo que sí porque el l […]

contacto@eldiario.es (Carlos Hernández)