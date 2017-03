Escuela de Empresa: opiniones de estudiantes sobre sus cursos de formación

Lo mejor: He acabado hace dos meses este Máster y he quedado muy contenta. La empresa dónde estaba realizando prácticas me lo recomendó ya que me comentaron que esos Máster son bastante completos, y tengo que reconocer que me ha encantado todo, el temario muy bien estructurado, el tutor encantador y lo rápidos y eficaces que son cuando te surge algún problema.

¿Recomendarías este curso? Sí.