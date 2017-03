Pedro Sánchez le echa un pulso a Susana Díaz en seis de las 11 agrupaciones socialistas de Sevilla

Hace ya más de diez años, le pregunté a un vocal del CGPJ sobre su destino cuando este se renovara. No sabía entonces que el manejo político lo iba a convertir en el consejo casi inacabable. “Me voy a la Nacional”, me dijo ufano. ¿A la Nacional -le respondí- ¡si no te da la antigüedad!”. Sin ningún rebozo me dijo: voy a ser presidente de la Sala de Apelacion […]

contacto@eldiario.es (Elisa Beni)