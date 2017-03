Crisis PSOE – Pedro Sánchez tiene una duda: ¿y si la Díaz culmina la faena de destrozar el PSOE dando la espantada? Blogs de Matacán

“Pedro Sánchez tiene una duda, quizá la duda fundamental en estos momentos: Lo que teme es que, al final, Susana Díaz no se presente a las primarias. Ya sé, ya sé, que a ti también te parece impensable, lo sé. Pero estamos hablando de Susana Díaz y todos los del equipo de Pedro sabemos que tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa.

En el partido, todo el mundo la conoce y sabe cómo hace las cosas, cómo las ha hecho siempre. A ver, que tampoco es ella sola, Susana Díaz es producto de la cantera del PSOE, y lo que han aprendido la gente de Juventudes Socialistas de su generación son todas las tretas orgánicas para mantenerse en el machito. Llegaron muy jóvenes al PSOE y, a los 20 años, ya tenían un cargo público. Yo mismo me he encargado muchas veces de hacerle llegar a Susana Díaz, en aquella época, que tenía que terminar la carrera de Derecho. Y le costó años y años pero, al menos, la terminó: Mira su íntima amiga, Verónica, que ni siquiera ha terminado el Bachillerato. Si, sí, Verónica Pérez, la secretaria general del PSOE de Sevilla, la que conocéis todos por el golpe de octubre: “La autoridad soy yo”. Sí, sí, esa misma, Verónica Pérez, amiga íntima de Susana Díaz, acaso de las pocas que tiene; pues no ha acabado el Bachillerato…”

“Pero bueno, a lo que iba: la duda de Pedro Sánchez es que, al final, Susana Díaz decida no presentarse a las primarias porque no vea claro el resultado y no quiera poner en peligro todo lo que tiene. ¿Andalucía? Pues claro, esta es la clave, que Susana Díaz no se puede permitir una derrota frente a Pedro Sánchez porque eso liquidaría precipitadamente su carrera política. ‘Caput’, como diría el otro. Lo que ella pensaba, tras el comité federal de octubre, es que se trataba solo de aguantar, de dejar pasar el tiempo, para que se fuera serenando la tensión de aquellos días. Ella estaba convencida de que Pedro Sánchez acabaría tirando la toalla, que no aguantaría, pero ya ves que no ha sido así. Eso es, de hecho, lo que más les desconcierta, que están viendo que el cabreo de la militancia por la abstención con Rajoy sigue en todo lo alto. El eslogan del ‘no es no’ no solo no se ha apagado sino que ha convertido a Pedro en el líder que no era antes.

Susana Díaz no se puede permitir una derrota frente a Pedro Sánchez porque eso liquidaría precipitadamente su carrera política

A ver, que Susana no se equivocaba, porque la única realidad es que Pedro estuvo a punto de no presentarse. Tenía muchas dudas, absoluta inseguridad. Es una de sus debilidades, a nadie que lo conoce le extraña, pero en aquellos días se multiplicó. Sobre todo cuando tomó la decisión de dejar el escaño del Congreso, porque se temía que pudiera desaparecer de todas partes. Y luego, cuando empiezan las deserciones, las puñaladas, las traiciones… Qué voy a contarte; fueron los peores meses porque parecía que todo se venía abajo”.

“Los rumores son continuos, ya lo sé, y llegan a extremos que ni puedes imaginar, como que se filtre que Susana ha alquilado una casa rural en Castilla-La Mancha para el fin de semana el 17 de marzo y que eso significa que podría anunciar entonces su candidatura… Sí, sí… Así están las cosas, aunque yo no les presto mucha atención. Mi teoría, que es la que he expuesto, es que si todo va bien, Susana hará pública la candidatura cuando la gestora convoque formalmente las primarias porque hacerlo antes no le aporta nada. Y para eso todavía falta, en abril. Entre tanto, seguirá ajustando el engranaje y controlando los censos para tener amarrada la victoria, como le ocurrió en Andalucía cuando se presentó a secretaria general.

Ellos piensan, además, que si consiguen amarrar bien Andalucía, con todo el aparato volcado, será suficiente para ponerse por delante en cualquier votación interna. Pero ¿y si ven que no pueden garantizar la victoria en las primarias? Ese es mi temor, mi sospecha: Mario Jiménez no está con los brazos cruzados en Ferraz, de eso que no te quepa la menor duda. Me temo cualquier cosa, con decirte que hasta he pedido a todo el mundo que revise el pago de las cuotas porque temía que no pasaran el recibo para así justificar que daban de baja del partido a los que quisieran. Algo están tramando seguro, seguro. Por eso pienso que si no lo ve claro, puede pegar la espantada y anunciar que no se presenta para la secretaría general, aduciendo cualquier circunstancia, la estabilidad del Gobierno andaluz, por ejemplo”.

Si todo va bien, Susana hará pública la candidatura cuando la gestora convoque formalmente las primarias, porque hacerlo antes no le aporta nada

“No, no, no es ninguna locura: la espantada es infinitamente mejor que una derrota. Pongamos que ella no se presenta, que gana Pedro y, al día siguiente del congreso federal de junio, otra vez estaríamos igual que en estos dos años y medio atrás. Otra vez zancadillas a diario. ¿Te lo imaginas? Tenemos que estar atentos porque eso no puede pasar, sería terrible, lo peor para el PSOE. La crisis del partido hay que resolverla de una vez por todas.

Pedro tiene que derrotar en unas primarias a Susana Díaz para poder ejercer de secretario general y para poder unir al partido.

Así que lo que te aconsejo es que estés atento a los próximos días. Si comienzas a oír por nuestra parte mensajes dirigidos a Susana Díaz, en los que se dice que tiene la obligación de presentarse a las primarias del PSOE, es que nos han llegado más datos de que puede estar pensando en dar la espantada, como recurso desesperado para debilitar a Pedro Sánchez y enfrentarse de nuevo a él más adelante. Obligación moral, sí. ‘Susana tiene la obligación moral de presentarse a la secretaría general’. Si oyes eso, ya sabes por dónde van los tiros”.

Origen: Crisis PSOE: Pedro Sánchez tiene una duda: ¿y si hay espantada?. Blogs de Matacán