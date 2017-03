Asturias arde con decenas de incendios intencionados para conseguir pastos gracias al PSOE, PP e IU

¡BRAVO, MUCHACHOS! ¡SOIS UNOS LUMBRERAS!

LOS POLÍTICOS ANUNCIAN EL LEVANTAMIENTO DE LOS ACOTADOS AL PASTOREO Y PARALELAMENTE REPUNTAN DE FORMA ESPECTACULAR LOS INCENDIOS FORESTALES.

Mientras Asturias sigue ardiendo con decenas de incendios intencionados para conseguir pastos, el Partido Popular, PSOE e IU anunciaban que en unos días en la Junta General se va consumar la modificación de la Ley de Montes permitiendo el pastoreo en las zonas quemadas, a continuación los montes asturianos empiezan a arder por los cuatro costados.

A nuestro modo de ver sin duda. Ahora los autores de los incendios saben que no van a sufrir ningún tipo de perjuicio por quemar un monte porque sus reses van a seguir pastando en ellos sin ningún tipo de restricción. No olvidemos que según los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y según los datos de las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado de Asturias casi el 80% de los fuegos en nuestra región están relacionados, de una u otra manera, con la regeneración de pastos.

Pero sobre todo lo que nos encontramos es ante una irresponsabilidad sin precedentes por parte de estos grupos políticos que pretenden rebajar las medidas de lucha contra los incendios forestales cuando en realidad lo que deberían plantearse es todo lo contrario, es decir reforzarlas.

Con esta modificación legal Asturias pasará a ser la única Comunidad Autónoma de todo el estado español, la única región de toda la Unión Europea, en la que no se acotarán al pastoreo las zonas arrasadas por incendios forestales

Mientras en el resto del estado español están consiguiendo bajar el número de incendios en Asturias estamos siguiendo la tendencia contraria. En cambio nuestros políticos lejos de reforzar las medidas de lucha contra esta lacra lo que hacen es eliminar las pocas que había. Y los resultados los estamos empezando a ver.

Todos estos hechos los pondremos en conocimiento de las autoridades europeas para que abran un expediente de inspección en Asturias. Presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea para que procedan a inspeccionar todo lo relacionado con las ayudas agroambientales en las zonas quemadas a las que no se les va a permitir su regeneración al no acotar el uso del pastoreo, tal y como señalan todos los estudios técnicos y científicos que se debería hacer. No debemos olvidar que las ayudas agroambientales son ayudas condicionadas a las buenas prácticas medio ambientales.

Por último hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que retiren la propuesta de eliminar los acotados al pastoreo. Si no lo hacen serán tan responsables como los autores materiales de los hechos porque en su mano está adoptar medidas que puedan impedir la aparición de incendios y no lo hacen, sino todo lo contrario, están eliminando una de las pocas que había y de las que más eficacia se esperaba a medio y largo plazo. Así que ahora se ha abierto la veda: ¡A quemar que ya no acotan!

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies