Las buenas gentes de la Casa de Andalucía de Azuqueca de Henares estaban contentas de que la presidenta andaluza acudiese a inaugurar su nueva sede. Para ellos la felicidad y el mérito de seguir con el espíritu andaluz lejos de su tierra. Pero las huestes susanistas de Madrid habían pasado la convocatoria desde el miércoles por las redes sociales. Querían dar un empujón a Susana Díaz. Y ¡vaya si se lo dieron! Casi se rompe los dientes por el fracaso. Y eso que le pusieron de compañero a Emiliano García Page, más que nada por ver si llevaba gente el presidente de la comunidad de Castilla La Mancha. Pero ni por esas.

Ni desde Madrid, ni desde la comunidad manchega han acudido las masas a ver a la andaluza. Esta vez no se pagaron autobuses y pasa lo que pasa, 60 personas. En Guadalajara hubo 300 personas en la presentación de la Plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez por la movilización de los propios militantes. En el acto de Azuqueca fueron los miembros de la Casa de Andalucía y los que hablaron. García Page ya tiene la mosca detrás de la oreja y ha advertido a sus íntimos que pueden haberse equivocado.

Solidaridad de los territorios

Susana Díaz no ha hecho un gran discurso político. Salvo las referencias a Andalucía, porque tocaba, poco más político se puede destacar. Se ha alegrado de “estar celebrando aquí un día que fue importante para los andaluces y también para todos los españoles”. Vuelve a asimilar lo que ella ve con los deseos de los españoles. ¿De verdad cree que a los españoles les importa el día de Andalucía? Con esa percepción mejor que no se presente a las primarias. Al final va a acabar dando la razón a aquellos que dicen que es como la Cruzcampo, que desde Despeñaperros para arriba no gusta.

Para atacar el proyecto plurinacional de Pedro Sánchez y, sin llegar a entrar en la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, Díaz ha insistido que España debe ser una unidad de territorios solidarios. “Desde el esfuerzo, la colaboración y la solidaridad, el futuro va a ser mejor y se van a recuperar derechos” ha manifestado en una declaración muy voluntarista. La exageración del día ha sido establecer que gracias a las manifestaciones del 28 de febrero las demás regiones tuvieron su desarrollo mediante las comunidades autónomas. Pero ¿no era Andalucía una autonomía por motivos históricos ya que el estatuto del 36 no se llegó a aprobar por culpa de la Guerra Civil?

Emiliano se pone de perfil

Preguntado García Page por su apoyo a Susana Díaz, ha manifestado que prefiere mantener una posición absolutamente respetuosa con todos los candidatos y que piensa hablar de proyectos cuando comience la contienda. Ha acusado a Sánchez de neurotizar a la militancia con su posicionamiento radical aunque “cada uno tiene que utilizar el argumento que le parezca bien”. Todo muy en coherencia con su pensamiento. Ni le gusta Pedro, ni le gusta Susana, como suele manifestar en privado. Lo único que desea de esta batalla es que no le toquen el asiento a él. Y, por ese motivo, se va a mantener en un segundo plano aunque ayudando a los amigos barones si así se lo piden.Noblesse oblige.

Con el acto de hoy, el presidente manchego va a tener mucho que pensar. Son muchos los barones que empiezan a darse cuenta que se han equivocado esperando a cuadrar el calendario del PSOE con el de la condesa duquesa de San Telmo. Lo piensa García Page, Fernández (que está deseando dejar la Gestora), Fernández Vara o Puig. No tanto porque Díaz pierda. Eso lo pueden asumir. Sino por el movimiento de respuesta de la militancia que puede perjudicarles a ellos mismos a la vuelta del verano. Y no están actualmente, por mucho caciquismo que exista, para grandes batallas en sus propios territorios.

