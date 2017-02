CIG-SAÚDE convoca unha concentración o LUNS 27 DE FEBREIRO diante do centro de saúde de NOIA, ás 11.00 hs, para exixir do SERGAS a substitución do aparello obsoleto de Rx, que afecta a actividade asistencial e conleva que os veciños/as se teñan que desprazar a Santiago a facer as probas radiolóxicas que se terían que facer en Noia.

Anuncios