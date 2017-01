El contexto en el que se llevarán a cabo las primarias del PSOE , con un partido en crisis y tres nombres postulados a liderar el partido, hace que los apoyos internos cobren una relevancia y significación cruciales de cara a determinar cualquier resultado. Tras la retirada del apoyo de los socialistas vascos, baleares y madrileños a Pedro Sánchez, Zaida Cantera, diputada del PSOE en el Congreso fichada por el ex secretario general, es uno de los pocos cargos que mantiene firme su apoyo a Sánchez.

Pedro Sánchez ha anunciado a su entorno definitivamente que se presentará como candidato a las primarias, ¿qué le parece?

Es una buena idea y una buena opción. Cuantos más se presenten a las primarias, más libertad tendrán los militantes para escoger entre los distintos proyectos. Y lo que está claro hoy en día es que Pedro Sánchez aúna gran respaldo por parte de los militantes de base.

Pero no por el aparato del partido…

¿Quienes son para decir que no debería presentarse? Que sean los militantes los que decidan, que ya son mayores de edad para depositar su voto y elegir qué secretario general, con qué modelo de partido y qué ideas.

También hay otros que antes le apoyaban y hoy cambian de candidato.

Estos giros que estoy viendo no los concibo. Concibo un cambio de opinión cuando las circunstancias han cambiado contextualmente. Y las circunstancias de ayer a hoy no han cambiado contextualmente. Para nada. Tampoco concibo que dos o tres personas sean las que encarguen de determinar cuál es el bien para un partido de cientos de miles de militantes y millones de votantes. Porque entonces quieren un partido a su imagen y semejanza y para mí eso no es un PSOE actual, moderno.

Muchos de ellos se han decantado abiertamente por Patxi López, ¿qué le parece su candidatura?

Para mí representa un modelo de partido completamente arcaico, anticuado y continuista. Un modelo de partido que ya hemos visto que no atrás a una parte muy significativa de la sociedad que son los jóvenes de las zonas urbanas. Para mí ese modelo de partido no es el adecuado. Para mí Patxi López es más de lo mismo. Una persona que se abstiene ante el PP y después plantea su candidatura como “yo me abstuve aunque no era lo adecuado pero lo hice por cultura de partido”.

Esa no es mi cultura de partido, el ideal que yo tengo. Para mí el socialismo es ante todo lealtad y la lealtad no es con el partido, es con los votantes y los militantes. En el momento en que esa lealtad se rompe, te has quedado sin el PSOE. Te puedes quedar como un club de amigos. Si es capaz de romper con los votantes por cultura de partido a lo mejor no representas a los votantes sino a esa cultura de partido.

¿Y Susana Díaz?

Tampoco es mi modelo. Ambos merecen todo mi respeto pero no representan para mí la idea del socialismo a la izquierda que yo quiero. Los que dicen que nos abstenemos por el bien de España tienen un concepto un poco raro del bien de España. Las políticas del PP lo único que han traído es un ostracismo, nos han devuelto a la oscuridad del bienestar social. Será por el bien de algunos españoles. Ése tampoco es mi modelo. Mi modelo es un modelo de España plural, con igualdad social, libertad y justicia.

¿Qué le pareció el discurso de Javier Fernández en el último Comité?

Una falta de respeto. Una persona que pide lealtad cuando no ha sabido materializar esa lealtad creo que debería de repasar la definición de lealtad. Y a estas alturas de mi vida me vengan pidiendo lealtad… La lealtad ¿para con quién? ¿Para con una gestora que se ha impuesto de la manera que se ha impuesto y que los tribunales están dirimiendo ahora mismo su legitimidad? ¿Cuyo portavoz lo primero que dijo es que me quitaba de la viceportavocía de la Comisión de Defensa entre otras cosas por falta de capacidad? ¿Usted me está pidiendo lealtad cuando me están faltando al respeto?

Quien tiene mi lealtad es el PSOE, sus militantes y sus votantes. Las críticas hacia un estamento, la orgánica, no son falta de lealtad, ¿o es que resulta que en el PSOE tiene que haber una única opinión que es la de la gestora? Ya sabemos quién maneja los hilos de la gestora, no nos equivoquemos. ¿Es que a Javier Fernández le molesta que le digan a la cara que no se está de acuerdo con que se abstengan, con cómo se están haciendo las cosas¿ ¿Es que no tenemos derecho a opinar sobre cómo está dirigiendo la gestión?, ¿o es que hay que alabarle? ¿Es un señor magnánimo? ¿Es el Rey y nos tenemos que postrar a sus pies y a los del resto de la gestora?

Pero a quien realmente ha atacado ha sido a las plataformas de militantes, que van cerca de 60, que se están levantando por toda España. ¿Es que no tienen derecho a opinar esos militantes? Si lo que quiere es gestionar un PSOE de una única voz que lo diga a los militantes, porque a lo mejor no quieren ese partido, y que lo sepan antes de votar.

¿No cree que sea un problema seguir dando la imagen de un partido fracturado?

Perdone, es que estamos fracturados. Es que hay una ruptura entre la orgánica y muchos militantes. No todos, y yo lo respeto, no les llamo desleales porque piensen de manera distinta a mí, que es lo que hizo Javier Fernández. ¿Qué pensaba? ¿Qué después de lo que ha ocurrido se iban a poner en fila detrás de él? Alguien no midió las consecuencias.

¿Esa fractura tiene solución?

Claro. Las cosas se pueden separar y unir, el socialismo es muy amplio. Vayamos a unas primarias donde los militantes decidan. ¿Quién define aquí quién es más socialista que otro? ¿La gestora, los barones? Eso es lo que intentan.

¿Qué tal ve a Antonio Hernando?

Ya dije que no me gustaba lo que había hecho y no diré más.

¿Le ha respondido ya el PSOE a su petición de ser militante?

No. Envié a mi agrupación los papeles el día 5 de enero por burofax y creo que ellos los enviaron unos días después. Primero lo había intentado tramitar antes, por la web pero no pude hacerlo. Si entra o no entra en cupo es ahora lo mínimo para mí.

¿Se irá si Pedro Sanchez no sale elegido?

No. Una cosa es que no estés de acuerdo con determinadas cuestiones y otra es que no estés de acuerdo con el modelo del PSOE en general. ¿Queremos que siga siendo un modelo de partido en el que los delegados van a las reuniones del Comité Federal a votar lo contrario de lo que les han dicho sus representantes que tienen que votar? Hablabas de Francina, me puedes poner a otros que salen a la puerta de Ferraz y dicen que no están de acuerdo con la propuesta de la gestora sobre el calendario. pero entran y votan a favor. ¿Han cambiado de opinión en dos segundos? ¿Tantos argumentos de peso les han dado en una hora para cambiar de postura? Si lo que queremos es un club de amigos no pasa nada digámoslo y veamos quienes se quieren quedar. Pero si lo que queremos es un PSOE acorde a los nuevos tiempos hay que cambiar

Origen: Zaida Cantera: «Ni López ni Díaz representan para mí la idea del socialismo a la izquierda» – ABC