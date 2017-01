Todo por la Susi – La Punteta – Notícies d’Opinió – e-notícies #RecuperaPSOE #MilitantesEnPie #PlataformasUnidas #NoesNo

Prepárense. Nos van a taladrar con llamamientos a la responsabilidad, estampitas del pasado, popes y mensajes de santones jubilados. Nos van a decir que conviene reflexionar (sic), que las aventuras las carga el diablo y que, más allá del mundo real, solo existe la nada. Removerán Suresnes, la OTAN y loaran el pragmatismo de los germánicos. Lo harán por ella. Sí señores, los chicos del coro están a punto para actuar. Tocaran música de fondo, perfumaran el ambiente.

Cuando Susana camine hacia el altar para pronunciar el ‘sí quiero’, rodeada de jazmines y granadas, el cielo se iluminara con las estrellas de siempre, de hoy y de mañana. Los prudentes, los conservadores, otearán el horizonte y apostarán por lo que consideren valores seguros, convertibles y perdurables. Otros -nunca se sabe lo que puede llegar a pasar- diversificarán, pero siempre dentro de los dogmas de la escolástica.

Los viejos voceros predicarán como antes sin darse cuenta de que ese ‘antes’ ya no existe, que las arrugas de la experiencia pueden respetarse pero no necesariamente venerarse, que los jarrones son bellos pero frágiles. Y así, entre invitados selectos, pregoneros mediáticos y flores, Susana -cual sultana- avanzará hacia el altar para pronunciar, emocionada, el ‘sí quiero’. Un ‘sí quiero’ ansiado y esperado por su corte de serafines y querubines… Pero ¡Ah! Quizás los irredentos no callen, como antaño, cuando el oficiante de la liturgia pregunte si alguien tiene algo que objetar. Los partidarios de la lealtad y del amor puro nunca mueren; a veces incordian.

Prepárense ustedes para lo peor si piensan criticar la ceremonia. Los santones acomodados les van a buscar las cosquillas, los maldecirán en arameo. Dirán que están al servicio del adversario –aunque este sea un argumento muy gastado- y que un idealismo loco de base asamblearia les ha convertido en casi traidores… No se preocupen. Ustedes a lo suyo y canturreando aquello de Dylan: The Times They are A-Changin.

Origen: Todo por la Susi – La Punteta – Notícies d’Opinió – e-notícies