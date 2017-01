López-Sánchez; la gran traición del PSOE #MilitantesEnPie #NoesNO

Cuando el domingo por la mañana Patxi López confirmó lo que todo el PSOE venía negando a la prensan -es decir, que daba un paso al frente para presidir el partido-, Pedro Sánchez debió sentir un dolor agudo en el corazón por cómo se consumaba la gran traición vivida este curso en el Partido Socialista.

Porque Patxi López formó parte del grupo de dirigentes que animaron a Pedro Sánchez a entregar su acta diputado para no verse obligado a enfrentarse y contradecir al Comité Federal votando ‘no’ en la investidura de Mariano Rajoy. Y le convencieron de la necesidad de hacerlo para no recibir sobre su persona toda la mierda que pensaba esparcir la gestora mediante el conocido método del ventilador. “Sólo de esa manera podrás recuperar fuerzas y volver a presentarte candidato en el futuro”, le recordaron. Pero todos ellos han cambiado de parecer y han olvidado el famoso “no es no” que con tanto ahínco defendieron.

Junto a Patxi López estaban Óscar López, responsable del congreso exprés que acabó descabalgando a Sánchez, y César Luena, entre otros. Pero ahora todos ellos han decidido que Sánchez ya es cosa del pasado y que el futuro pasa por Patxi López. Aunque para ello hayan defenestrado a un examigo, aparte de compañero de partido, al que no avisaron de sus intenciones.

La jugada está clara, menos para Patxi López quien no cree que haya traicionado a Pedro Sánchez al presentarse sin habérselo consultado previamente -más allá de la llamada del sábado-. De hecho, así se lo han preguntado en la cadena Ser donde el‘exlehendakari’ ha insistido en que ha sido “leal a todos los secretarios generales”. En realidad, López no ha mentido. Porque cuando ha sido desleal a Pedro Sánchez, éste ya no era secretario general de nada.

¿Por qué López quiere despojarse de la vitola de traidor? Pues porque está en la fase en la que desea venderse como un producto nuevo. Por eso reniega de Sánchez, para que no le relacionen con un proyecto caduco, y también lo hace de la gestora, cuestionando la idoneidad de haber apoyado la investidura de Mariano Rajoy.

Sánchez está tan dolido que ha mandado a su entorno a hablar con la prensa para dejar claro que, pese a que no ha decidido si se presentará a las próximas primarias, sí tiene claro que el ‘exlehendakari’ “no es su candidato”. Y no sólo le niega su apoyo personal, sino que también le niega el de sus fieles. Una militancia enrabietada con la gestora que sigue esperando que Sánchez presente oficialmente su candidatura.

Origen: López-Sánchez; la gran traición del PSOE