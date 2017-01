Intervención de Andrés Perello ante el Comité Federal del PSOE, que hizo oídos sordos, porque las verdades no van con ellos

Os dejo mi intervención ante el Comité Federal por si fuera de vuestro interés.

………………………..

Queridas compañeras y compañeros. Es la primera vez que he estado a punto de renunciar a la palabra, no sólo porque me sienta ya representado por algunas intervenciones como la de Francina, sino porque me cuesta oír que se hable todo el rato de lealtad, de que no se insulte…..y esas cosas.

Ni lealtad es vasallaje, ni expresar lo que se piensa es insultar. Quizás si más veces se hubiera dicho lo que pensamos, y hubiéramos hecho lo que dijimos, ahora no estaríamos donde estamos.

Lo digo porque el Presidente de la Gestora ha dicho que “todos sabíamos desde el primer momento lo que había que hacer….. pero no se expresó aquí…” Serían algunos miembros. Porque otros, entre los que me encuentro, lo dijimos desde el primer momento. A los miembros de la Gestora os respeto, y a algunos les quiero, porque he compartido partes de mi vida con ellos. Pero eso no es óbice para que os diga que sois una Comisión Organizadora de un Congreso, a la que llamamos Gestora, y no podeis estar demorando la decisión de los militantes de este partido en lo que a liderazgo y políticas se refiere. No busquéis precedentes ni argucias legales. No ha habido ninguna Gestora en este partido por las causas por las que existe ésta. No podeis alargar más esta situación y pedir a militantes y afiliados que os/nos comprenda. No podeis quejaros de que no calan vuestras decisiones políticas porque eso no se puede pedir en una crisis de liderazgo cuya solución se demora sin justificación. Hemos perdido el crédito porque aparecemos sin relato, parecemos huir de una izquierda que nos come el terreno y nos refugiamos en los acuerdos con la derecha so pretexto de garantizar el sistema. Lo hemos perdido porque nos se puede poner a explicar la abstención a la derecha a las mismas personas que 72 horas antes defendían el NO. Porque no ha calado el argumento de esa abstención. Porque se está dedicando mucho esfuerzo, demasiado, a valorar la utilidad de estar en la oposición. Tanto que corremos el riesgo de que los electores decidan dejarnos ahí por mucho tiempo. Porque no explicamos por qué gobernar con o apoyado por otras izquierdas en las Comunidades es bueno y en el Estado es malo. Porque no sólo parece tenerse miedo a abordar el problema territorial, sino que a la vez se cuestiona si nuestra representación en Cataluña puede votar en nuestro Congreso.

No, no se puede someter a afiliados y electores a ese ejercicio de ilógica política. No se puede pedir que sean siempre afiliados y votantes los que comprendan a los dirigentes. Hay que escucharles también. Y no se ha hecho. Han surgido docenas de plataformas pidiendo Congreso. Pidiendo que los problemas que tenemos se resuelvan cuanto antes en un Congreso. Y no se les ha escuchado. Por eso he presentado una propuesta junto con el compañero Perez Tapias dando voz a esa petición de los afiliados. Seamos sinceros con nosotros mismos y háganos lo que decimos. Si es verdad como todos decís, que os da igual un mes más o menos, por qué no lo hacemos un mes o dos antes?… Porque a muchos no os da igual. No nos hagamos trampas. No hagamos buena la máxima de Nietzsche, esa que dice que ” la Política es el campo de trabajo de ciertos cerebros mediocres”.

Convoquemos Congreso Ya y devolvamos a los afiliados la voz y la decisión. Dejemos actuar a la Democracia.