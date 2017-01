Crisis PSOE: Sánchez se desliga de López: no está detrás de su candidatura ni le cederá su fuerza. Ya está bien de traidores y pesebreros

Más evidencias de la fractura en el sector crítico del PSOE. También muy esperada. Pero ahora ya oficial: la ruptura entre Patxi López y Pedro Sánchez, al menos por ahora, es un hecho. El mensaje trasladado por el entorno del ex secretario general es muy contundente: el exlehendakari “no es su candidato” ni le “cederá su fuerza” entre las bases.

Han pasado 24 horas desde el comité federal que aprobó el calendario del 39º Congreso, y menos aún del anuncio de postulación de López. Y ante las preguntas de si Sánchez respalda ya al diputado vasco, la respuesta es rotunda: no es así. El círculo más directo al ex secretario general quiso salir al paso de las informaciones que hablan de que le dio su “bendición” en la conversación que ambos mantuvieron ayer sábado. En esa llamada telefónica,López le informó de su postulación, como hizo con otra cuarentena de dirigentes, y hoy mismo aseguró en rueda de prensa que le gustaría “sumarlo” en su viaje hacia el liderazgo del PSOE, como a muchos otros militantes.

Pero el entorno del ex secretario general se desmarca por completo. “Pedro respeta la candidatura de Patxi. Cuando le llamó, se dio por enterado, pero no le dio ninguna bendición. Y no está detrás de su candidatura. La decisión es de Patxi, de nadie más“, aseguraban fuentes próximas a este periódico.

Y advertían, como informa Europa Press, de que Sánchez no le va a “ceder su fuerza” entre las bases, porque el dimitido jefe de Ferraz cree que el apoyo que estas le han venido prestando y que están con él desde su caída, el pasado 1 de octubre, está intacto. Es más, Sánchez, según su círculo de confianza, no cree que el expresidente del Congreso vaya a poder “arreglar los problemas” que padece el PSOE.

Fuentes oficiales próximas a Sánchez subrayan que este sigue “tranquilo” y aún no ha decidido si se presentará o no a las primarias de mayo. Tampoco tiene intención de alterar sus planes iniciales: solo hablará de su candidatura, dijo a finales de 2016 a ‘El Mundo’ cuando esté convocado formalmente el congreso y se conozcan con exactitud las “reglas de juego“. Lo que ayer aprobó el comité federal fue únicamente la fecha del cónclave —17 y 18 de junio—, pero nada más. La convocatoria oficial y la regulación de todos los plazos vendrá en otra reunión del máximo órgano entre congresos, probablemente en abril. De modo que Sánchez no siente la premura por tener que despejar su futuro, y como dicen los suyos, “queda tiempo por delante”.

No obstante, no todos los dirigentes cercanos a Sánchez interpretan lo mismo de sus conversaciones con él. “No es tanto que Patxi no es su candidato ni lo contrario. Hay que ver cómo van yendo las cosas“, indicaba un dirigente a este diario. Pero lo cierto es que muchos miles de militantes esperan como agua de mayo, nunca mejor dicho, que Sánchez se presente a las primarias, pues lo consideran el único líder con principios que ahora mismo tiene el partido y que nunca traicionó ni a votantes ni a base en sus planteamientos.

