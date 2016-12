Los ecologistas aseguran que “el Defensor del Pueblo se queda corto con la contaminación en Asturias”

Es lamentable que el Defensor del Pueblo haya tardado tantos años en tomar la iniciativa de investigar la contaminación de partículas cuando es notable su efecto en la salud, es muy lamentable que en Asturias solo haya escogido el concejo de Avilés cuando toda Asturias padece el problema y se lo hemos trasladado varias veces, está claro que tanto el Principado como los Ayuntamientos están incumpliendo sus obligaciones para paliar la contaminación, que tanto nos afecta a la salud en toda Asturias, de acuerdo a los datos que facilita el Gobierno de Asturias en su web hoy mismo de acuerdo a su obligación de comunicación diaria de contaminación atmosférica y calidad del aire de la Directiva 2008/50/CE y el R.D 102/2011, cosa que no hace con las estaciones privadas que de forma intencionada ya que el Principado no facilita los datos en continuo de las estaciones privadas monitorizadas porque son peores datos que las de las públicas.

Como siempre disparadas las partículas, hay que recordar que venimos padeciendo en los últimos años los peores valores de toda España, que multiplican los valores recomendados todos los días.

-En el caso de las micro partículas las de menos de 2,5 micras , las PM2,5 de las que hay muy pocas estaciones controlando.

En alerta por contaminación sigue Siero con picos de 110 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5, de 37 µg/m3.

En alerta por contaminación sigue Langreo con picos de 55 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5 de 29 µg/m3.

En alerta por contaminación sigue Gijón con picos de 78 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5 de 29 µg/m3

En alerta por contaminación sigue Oviedo con una media de las últimas 24 horas de las PM2,5 de 27 µg/m3.

Sorprende que allí donde mas contaminación hay de PM10 Gozón y Avilés no tengan medidores de 2,5

Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2005 unos valores límite para partículas PM 2,5 en 10 µg/m3 y un límite de 25 µg/m3 para las 24 horas y la tolerante normativa español un limite de 25 µg/m de alerta para las 24 horas para las PM2,5

– En el caso de las partículas las de menos de 10 micras, las PM10

En alerta sigue Carreño que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de PM10 de 74 µg/m3 en Candas que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alerta por contaminación sigue Avilés con picos de 121 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 73 µg/m3 .

En alerta por contaminación sigue Gozón con picos de 146 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 70 µg/m3, es el único concejo asturiano donde todas las estaciones de control de la contaminación que tiene (Antromero, Santiago de Ambiedes y San Juan) superan el valor de alerta en Pm10

En alerta sigue Corvera que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de PM10. de 70 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alerta por contaminación sigue Siero con picos de 148 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 58 µg/m3.

En alerta por contaminación sigue Oviedo con picos de 105 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 58 µg/m3 .

En alerta por contaminación sigue Gijón con picos de 95 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 51 µg/m3 .

Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2005 unos valores límite para partículas de 20 µg/m3 de medía anual para las PM10 y un valor de alerta con una media diaria de 50 µg/m3 para las PM10, la tolerante normativa español esta 40 µg/m3 de medía anual y de 50 µg/m para las 24 horas para las PM10

-En el caso del cancerígeno benceno.

En alarma sigue Oviedo con picos de 78 µg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 26 µg/m3 de benceno.

En alerta sigue Avilés con picos de 16 µg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 8 µg/m3 de benceno.

Hay que recordar que el valor de referencia anual en las guías de la Organización Mundial de la Salud esta 1,7 µg/m3 de media anual, la tolerante normativa española está en 5 µg/m3 de media anual.

-En el caso de los óxidos de nitrógeno.

En alarma siguen en Gozón con picos de 445 µg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 162 µg/m3 de NOx con varias horas por encima de 200 µg/m3

En alerta siguen en Corvera que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de NO de 136 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alerta siguen en Avilés que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de NO de 99 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

Hay que recordar que el valor de referencia anual en las guías de la Organización Mundial de la Salud para los óxidos de nitrógeno en forma NOx esta de media diaria de 40 µg/m3 y se superaron durante varias horas la actual tolerante normativa que marca en 200 µg/m3 como el valor límite horario para la protección de la salud humana.

Esperemos a vista de los datos que de forma continua se le mandan al Defensor del Pueblo que investigue los otros concejos asturianos donde es habitual la contaminación, porque todos respiramos igual aunque esta claro que no es la misma contaminación.Por que mientras tanto el Principado lo único que hace son mas trampas como la nueva división de zonas de calidad del aire para disimular los elevados niveles que alcanzamos en la comparación con el resto de España.

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies