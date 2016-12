El 061 de Galicia les pide precaución a los conductores y a los peatones ante el aumento de desplazamientos durante las festividades navideñas

El paciente termina el año en coma profundo. Los analistas que observan su evolución no hablan de situación irreversible, pero sus gestos de preocupación auguran un terrible desenlace. "No morirá, al menos inmediatamente, pero las secuelas serán enormes, permanentes e incapacitantes". El diagnóstico responde a lo ocurrido: aunque logres sobrevivir, […]

Hemos confeccionado un top 10 de políticos machistas para finalizar este 2016. Ha sido muy fácil encontrar ejemplos, no tanto el decidir cuáles de todos ellos merecían estar en el ranking. Pero, sin duda, lo que más me ha costado es ordenarlos: si por misoginia, por incoherencia con el resto de su discurso o por orden cronológico. Finalmente, me he decidido […]

