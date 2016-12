Infierno en Ferraz: el suelo del PSOE desciende al 15% del voto

El suelo electoral del Partido Socialista ya no está en el 22% del 20D y el 26J, sino un poco por encima del 15%, según la última encuesta que maneja la gestora presidida por Javier Fernández. Ello significa que ha perdido 7 puntos en solo seis meses. Hay en Ferraz una creciente inquietud, alimentada además por los planes que alberga Susana Díaz de no celebrar el congreso extraordinario antes de junio del año que viene, un plazo lo suficientemente largo como para que se agraven más las disputas internas y la sangría no se detenga.

Desde las pasadas elecciones generales los socialistas han caído siete puntos en intención de voto

Si en el PSOE se veía con profunda preocupación rozar hace un año el suelo del 20% de voto, una inquietud que jalearon Susana Díaz y otros barones socialistas durante el tiempo en que Pedro Sánchez ocupó la secretaría general, ahora la preocupación se ha disparado porque el partido está en caída libre y no solo se encuentra descabezado sino también sin proyecto político alguno, camino de una nueva sobreactuación para aparentar que dispone de un programa alternativo al del PP, dejando sin vigencia las conclusiones de la conferencia política de 2013, pese a no haber gobernado desde entonces.

“Haber recuperado para esta sobreactuación a personas como Rosa Conde o Matilde Fernández, sacadas del baúl de los recuerdos, es un sarcasmo y solo sirve para demostrar que el PSOE ha perdido su brújula y su identidad, que tiene bajo mínimos su capital humano y que ahora solo le toca prepararse para la próxima campaña electoral llevando el dorsal de la gran coalición con el PP”, resume un diputado socialista alineado con el sector crítico que no descarta el riesgo de una escisión si continúa por parte de la gestora la caza de brujas en el grupo parlamentario y en las federaciones que apoyaron a Pedro Sánchez.

La confirmación del ‘sorpasso’

El descenso al suelo electoral del 15% se complementa con los datos de otras encuestas que se han hecho públicas en las últimas semanas en las que Sánchez es el preferido tanto por la militancia como por los votantes del PSOE. La responsable de uno de estos sondeos es la socióloga Belén Barreiro, una profesional prestigiosa que fue presidenta del CIS, trabajó para la Fundación Alternativas y es muy respetada por la mayoría de los dirigentes socialistas. En ella, dada a conocer hace diez días por la cadenaSer, el PP volvería a ser el más votado con mejores resultados aún, el 33,8% de los votos. Unidos Podemos se haría con la segunda posición con el 22,5% y el PSOE descendería al tercer lugar, con el 18,6%, cayendo cuatro puntos desde las últimas legislativas.

Nuevos pactos con el PP colocarían a la gestora como la principal impulsora de la “gran coalición”

En el PSOE preocupa que esta tendencia se acentúe en los próximos meses, donde es altamente probable que la pelea interna resucite a medida que se acerca el congreso federal, sobre todo si la gestora llega a nuevos pactos con el PP que coloquen a los socialistas como actores protagonistas de la Gran Coalición.

Origen: Infierno en Ferraz: el suelo del PSOE desciende al 15% del voto