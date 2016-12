Postdatas » Esperando a Pedro

Casi a la par que el País Vasco y La Rioja –Baleares se mantiene en su sitio por ahora- apostó por la tercera vía, del PSOE-A salió el macutazo de que Pedro Sánchez tiraba la toalla.

No es de extrañar: la apuesta por la tercera vía de Patxi López (País Vasco) y César Luena (La Rioja), que vienen desmarcándose de Pedro Sánchez desde el día de la abstención a Rajoy, no es otra cosa que un intento más por eliminar al ex secretario general y dejar expedito el camino a Ferraz de Susana Díaz.

Puede que entre quienes crean en la tercera vía haya algo de verdad, pero la iniciativa tiene sobre todo muchas dosis de infantilismo, ¿alguien se cree de verdad que Susana Díaz no va a presentar su candidatura con la que ha liado en el PSOE porque haya un tercer candidato por la unidad?

No le queda otra que presentarse si no quiere poner prematuramente punto y final a su carrera política. Que nadie se equivoque, el objetivo final de esa tercera vía es presionar a Pedro Sánchez para que tire la toalla.

La propia Susana Díaz se lo dijo a Miquel Iceta en el encuentro en Sevilla que mantuvieron a la sombra de un limonero: “Mi alma, aquí no cabe una tercera vía: aquí no hay más vía que yo”. ¡Toma ya!

Y en eso está la Comisión Gestora, que trabaja para que Susana Díaz sea la nueva secretaria general sin primarias. Tanto es así que el informe ‘Cinco razones por las que el PSOE no debería elegir a Susana Díaz’, cuya circulación atribuyen a la tercera vía, ha sido escrito por un sociólogo afín a la actual dirección socialista.

Está claro que desacredita a la lideresa andaluza, pero no es menos cierto que de camino hace lo propio con Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta que Susana Díaz le importa un pito lo que le digan –en su entorno no se atreve nadie a decirle que está llevando al PSOE-A a una derrota electoral segura-, el trabajito tiene como principal objetivo aflojar aun más a Pedro Sánchez para que tire la toalla, para que se marche asqueado.

¿Qué debería hacer Pedro Sánchez? Debería presentarse para defender al PSOE de esta corriente de traidores, mangantes y fulleros, también para defenderse.

Sí, para defender al PSOE de todos aquellos que han dado muestras de que el partido es y será su forma de vida, el sostén de su culo, la bandera para seguir traficando con influencias y para continuar pasteleando con el PP. En fin, para que nos les ‘falte de ná’ a ellos y a los suyos.

Y para defenderse del relato que la Comisión Gestora está empezando a escribir para exonerarse, para exonerar a todos los que han participado en el vergonzoso golpe político que se llevó por delante a Pedro Sánchez y que está llevando al PSOE a las tierras en las que habita la irrelevancia.

En esta ardua tarea de mentir de una forma organizada, ya han salvado a ZP celebrando el décimo aniversario de la Ley de Dependencia. Con el leonés exculpado de ser el principal culpable del principio del fin del PSOE, pues está claro que Pedro Sánchez aparecerá un día de estos, en una de las filtraciones especialidad de Mario Jiménez, como el que mató a Manolete en una exclusiva de los numerosos medios afines.

A él le quieren responsabilizar de haber situado al PSOE por debajo del 14%, a él tienen intención de echarle toda la mierda que la Comisión Gestora y sus patrocinadores han generado en estos meses, a él pretenden atribuirle la derechización del socialismo democrático español.

Por esos dos motivos debe presentarse, y si no puede o no quiere, tiene que dejar paso a alguien inequívocamente del ‘no es no’ para que nadie les robe a los militantes su derecho a elegir a su secretario general, para que el PSOE empiece a recuperar credibilidad, para que los jóvenes vuelvan a votar ‘socialismo es libertad’…

En estos días que corren con un gesto a los suyos bastaría. Al fin y al cabo, poca cosa siendo Navidad.

PD: (1) ¿Sabe alguien por qué no se publican últimamente las encuestas sobre Andalucía de la Universidad de Granada? Será por culpa de Pedro Sánchez, claro. Y los diez puntos que le saca el PP al PSOE también, ¿no?

Origen: Postdatas » Esperando a Pedro