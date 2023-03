VER: LA AGENDA SATÁNICA 2030 PARA DESTRUIR A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES – Explosión Trans

La moción de censura Con la idea de estar moviéndose en el espacio/tiempo, una moción de censura es un viaje que se emprende sin ni siquiera saber cómo va a empezar. Y mucho menos aún sobre cómo va a terminar: sus reglas y precisiones posibilitan cualquier situación imaginable. Lo que sí tengo claro, en cambio, es que la principal conveniencia de una operación parlamentaria así, […] (abc)

Champions de trans El atletismo ya ha decretado excluir a las mujeres trans en la competición femenina . Antes, ocurrió en la natación, y en el rugby. Igual se veía venir. El feminismo no de Twitter vislumbró, hace tiempo, que la igualdad de la mujer trans pudiera favorecer la desigualdad de la mujer, en general, según el oficio. Por otra punta del momento, resulta que un aspi […] (abc)

Otro escupitajo No damos abasto. A las 48 horas de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por corrupción.. Marlaska vuelve a humillar a las víctimas del terrorismo hasta la náusea. ¿No hay nadie en el Gobierno (o en sus aledaños) que se ponga mímimamente, aunque sea un poquito, en la piel de esos miles de hijos, viudas y padres? Me vienen a la cabeza aquell […] (abc)

Piernas cortas, manos largas Pedro Sánchez tiene piernas muy largas, pero las piernas de las mentiras son muy cortas y el presidente y sus palmeros bien poco han podido gozar de la victoria sobre el singular dúo Vox-Tamames . No se ha apagado el eco de los aplausos de la claque cuando empiezan a salirle costurones al plan gubernamental, empezando por su flanco más desguarnecido: el chan […] (abc)

Comer de la basura Jack, el único hijo varón de Rudyard Kipling, murió en la batalla de Loos, en 1915. Acaba de cumplir 18 años. Aguijoneado por el dolor, el británico escarbó las razones que llevaron a millones de jóvenes a morir en la I Guerra Mundial. «Si alguno pregunta por qué hemos muerto/diles, porque nuestros padres mintieron», escribió. Años después, en los años más s […] (abc)

Blue Night Día de algunos excesos, el miércoles. Regresé pronto a casa o no muy tarde. Tomé Stilnox y me metí en la cama. Por lo menos, pensé, aún no es la una y podré descansar. Pero justo me escribió una amiga que a veces divaga. Estaba cansado pero no tanto. Le dije que sí. Había bebido lo suficiente para el deseo y demasiado para la función, de modo que pensé en to […] (abc)

El galeón de la lengua Cuando acababa de publicar 'Cien años de soledad', Gabriel García Márquez le dijo a Miguel Fernández-Braso en un libro de conversaciones: «Cádiz parece que está siempre esperando el último galón». Este galeón de sueños de la certera imagen de Gabo llega mañana a Cádiz, cargado de la más preciada mercancía: la lengua española. El IX Congreso Interna […] (abc)

El tiempo despedido A buena parte de la generación adulta –iba a escribir 'mayor' pero me ha disuadido el Peter Pan que me susurra en la oreja— le sonó bien el discurso de Tamames, sin duda lo más o lo único salvable de la 'gilimoción', como la ha llamado Ignacio Varela. Aunque no dijo nada que no se supiera era de agradecer el tono razonado, la defensa de l […] (abc)

A dos meses de las urnas EL Barómetro de ABC, encuesta realizada por GAD3 para este periódico, arroja conclusiones relevantes sobre el modo en que los españoles perciben la realidad política y social de nuestro país. Desde lo más general hasta lo más particular, este estudio refleja una imagen relevante de cara a sondear el estado de opinión sobre algunas de las cuestiones que han m […] (abc)

Edwards, el intelectual valiente Nada más culminar su periodo como embajador chileno en París, Jorge Edwards decidió poner en marcha un proyecto vital mucho tiempo acariciado y que se lo confesó en Ginebra a quien escribe estas líneas. Vivir en Madrid. «Antes de hacerme viejo», puntualizó. Acababa de cumplir 83 años. No había asomo de coquetería en la frase ni era una boutade. Era la expres […] (abc)

Chomin A mí, con Patxi López me pasa una cosa muy rara. Cuando me refiero a él, casi siempre me sale llamarle Chomin. Algo tendrá que ver, supongo, que los protagonistas bilbaínos de los chistes de Bilbao se llamen Patxi (o sea, Pachi, que es un hipocorístico local, un nombre familiar en el dialecto de la Villa, ya atestiguado por Unamuno en sus escritos costumbris […] (abc)

«¡Hola niños!» Los programas infantiles que vomitaba la tele durante mi niñez repelían porque los presentadores te hablaban como si fueses idiota rotundo. Lo que más odia un crío es que te dirijas a él como a un crío; esto es, masticando palabras desde un tono aflautado como de melodía cursi mediante inflexiones de tiovivo. Detestaba sobremanera cuando saludaban a los menu […] (abc)

Leonardo da Vinci le bajó las bragas y... Como si se tratara de una cebolla del mal –artefacto mitológico cuya existencia hasta hoy no me consta–, el título de esta página está fabricado con varias capas de indecencia. Ninguna de ellas atañe a la falta de recato. La pudibundez ya no existe salvo en algunos conventos ateístas y virtuales de la ultraizquierda. Hay pocos pero son muy influyentes en la […] (abc)

Elogio de la Transición La nostalgia ya no es lo que era, decía Simone Signoret. Nada es como era para los que nacimos en los años 50 y nos deslizamos hacia la vejez. Hay un sentimiento de añoranza inevitable que genera el espejismo de que todo tiempo pasado fue mejor. Probablemente, estoy muy condicionado por la edad al mirar hacia atrás, pero más sesgada todavía me parece la visi […] (abc)

De progre a facha Yo crecí auto percibiéndome como una persona de izquierdas, una cosa moderada, socialdemócrata, blandurria, que entendía que había que redistribuir la riqueza, garantizar sanidad, educación, pensiones y becas, que creía que el Estado aconfesional es mejor que el confesional, que las teocracias es algo de países subdesarrollados –musulmanes–, que hay que cuid […] (abc)

La paz social del Doctor Sánchez Me provocan ternura esas gentes ingenuas que anhelan la convocatoria de elecciones generales, para desalojar al doctor Sánchez de la Moncloa. Habría que recordar que la gente vota según le convenga al Dinero, que tiene los instrumentos de ingeniería social necesarios para infiltrarse en las conciencias. Y al Dinero le conviene que en España gane las eleccion […] (abc)

Júbilo en la Guardia Civil La dimisión de María Gámez, forzada por la imputación de su marido en el enésimo caso de corrupción vinculado a los Eres andaluces del PSOE, ha producido júbilo en el Cuerpo. Júbilo, sí, además de una grata sensación de justicia postrera, porque Gámez quedará en la memoria de la Benemérita como la directora que jamás dio la cara por la Institución ni la defe […] (abc)

El voto de Txapote Un eslogan tan simple como eficaz, obra de algún laboratorio partidista o acaso de un inspirado espontáneo sevillano, acabó en el pasado otoño con la campaña de actos que Moncloa había diseñado para disolver la imagen de lejanía de Sánchez y su halo de dirigente poco empático. Aquel « que te vote Txapote » fue un éxito de quienes fuera que lo hubiesen parido […] (abc)

Buenas intenciones, malos resultados Por alguna razón incomprensible, tendemos a evaluar a los políticos por sus supuestas buenas intenciones y no por los resultados. Los políticos lo saben y a veces hasta lo que preparan con mala intención lo disfrazan como algo benéfico. Tendemos a disculpar la torpeza, la incapacidad, la ineficacia y la bobería cuando el sujeto simula que nos favorece. Gonzá […] (abc)