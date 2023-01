La derecha de los Roper Vaya por delante que en esta historia a nadie le interesan ni la protección de los derechos de las mujeres, que con tanto desahogo invoca el Gobierno mientras mantiene vigente una ley rebajadora de penas a agresores sexuales, ni la defensa de la vida que propugnan quienes después dicen, con idéntico desahogo, que no saben nada de embarazos y latidos fetales. […] (abc)

Nuevos aires para el Reina Sofía Manuel Borja-Villel ha tomado la decisión correcta al anunciar que, después de quince años en la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars), no se presentará finalmente al concurso que el Ministerio de Cultura convocará el día 1 de febrero con el fin de elegir al mejor candidato para sucederle. Después de su larga etapa al frente de una […] (abc)

Querido Juan Carlos Te escribo con tu verdadero nombre, Juan Carlos Girauta, y con todo mi afecto esperando que nuestra actual divergencia política no nos haya convertido en aquello que tanto odiábamos entonces. Aquellas familias que habían dejado de hablarse por la política. Espero que no hayamos llegado al extremo de no reconocer, debajo de nuestras divergencias, a aquellos s […] (abc)

Nacionalismo y mimetismo social He vivido en la provincia de Bizkaia (grafía oficial) durante veinticinco años de mi vida, he conocido allí el tardofranquismo, y las grandes transformaciones sociales que afectaron a nuestro país entre 1975 y 1990. Y que, en el País Vasco, tuvieron tipología de drama especial. Por el azote asesino de la banda terrorista ETA, por las profundas convulsiones s […] (abc)

El latido del sectarismo Cuidado con el truco. El movimiento del Gobierno para bloquear la propuesta de Castilla y León sobre el aborto supera el debate ideológico. ¿Cómo era eso de que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo? Lo que hay que ver aquí no es si se está de acuerdo o no con el ofrecimiento de oír el latido del feto a las mujeres que quieren abortar, sino l […] (abc)

El favor que necesita Feijóo Fernández Mañueco sopesa disolver las Cortes castellanoleonesas y acudir a las elecciones de mayo, tras un año de legislatura. La convivencia con Vox parece más incómoda de lo que se aparenta y la última iniciativa del vicepresidente García-Gallardo con las medidas antiabortistas precipita las ganas de romper el matrimonio de conveniencia. Jugárselo a cara o […] (abc)

Con los embarazos no se juega Si los padres de la Constitución de 1978, conocida como 'la pactada', al ser fruto del consenso entre las distintas fuerzas políticas, hubieran sabido que devenía en lo que es hoy, se hubieran vuelto a casa con una frase que retumbó en los tiempos de la Segunda República; «No es esto, no es esto». En efecto, nada tiene que ver con aquellas ansias d […] (abc)

Filomena Por las torrenteras de la nieve, untuosa y suntuosa, pasó y se deslizó el arribafirmante. Los cielos vinieron a dar un alivio de luto después de tantos muertos incontados, y ahora, a dos años y algunos días, vuelvo a acordarme de la ciudad blanca. De aquel esquiador que bajó a Vallecas a llevar medicamentos, de la mascarilla en un trineo improvisado. Mi padr […] (abc)

Contra la moderación Vivimos otro festival de la moderación. Se defiende estos días como gran virtud política y hasta como ideario, con una insistencia en la moderación forzosa, sea lo que sea este ser moderado, pues con todo respeto y hasta cariño por los que así se reconocen, no se sabe bien en qué consiste. Primero, porque al elogiarse la moderación parece que se está elogian […] (abc)

Abortitos 'Match Point', de Woody Allen, es una película que parece que va de tenis, pero en verdad es una cinta sobre el aborto. Hombre, esposa, amante. La pareja oficial tiene dificultades para concebir. La extraoficial, con la divina Scarlett Johansson, se enfrenta a un embarazo no deseado, al menos, por el protagonista. En el cine todo parecido con la re […] (abc)

Politización en el TC y 'reparto' de sentencias La primera consecuencia de la extrema politización del nuevo Tribunal Constitucional proviene del reparto de las ponencias heredadas de los cuatro magistrados salientes para dictar sentencias. El caso de Laura Díez es paradigmático. Es conocida su trayectoria como directora de Asuntos Constitucionales en la presidencia del Gobierno, donde dependió de Carmen […] (abc)

Mujeres de Castilla La polémica sobre el aborto en Castilla y León no tiene apenas que ver con el aborto ni con Castilla y León. El mismo dirigente que la ha abierto, un tal García Gallardo, admite en público que no sabe nada de embarazos, lo que da una idea de la seriedad del escándalo. El asunto va de marcos electorales, de 'mcguffins' políticos, y el PP ha picado p […] (abc)

Fraude de ley en el Reina Sofía Al igual que el Museo Nacional del Prado o la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es una de las instituciones culturales esenciales, que nacieron tanto para custodiar la historia cultural que configura nuestros valores compartidos como para mantener vivo el marco simbólico de nuestra convivencia. Las Meninas, los manus […] (abc)

Campo minado para el PP El anuncio realizado el pasado jueves por Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha generado una crisis sin precedentes en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de consecuencias en la agenda nacional. El protocolo clínico expuesto por el dirigente de Vox ante posibles abortos proponía, en origen, una colección de acciones que […] (abc)

El táper Las manías son algo así como nuestro cosmos doméstico; esto es, forman unas galaxias lejanas, infinitas, cuajadas de agujeros negros y destellos de estrellas que nacen entre espasmos convulsos, explosivos. Al táper, por ejempo, le profeso enorme manía. No soporto los táperes. Se me antojan pequeños féretros donde amortajamos la comida que luego se recalienta […] (abc)

Elogio de la moderación Ya observaba Edmund Burke que muchos creen que la moderación es una traición. Esta idea se ha generalizado a la derecha y la izquierda del espectro político. Cada vez hay más gente en este país que niega no sólo la legitimidad al que no piensa lo mismo, sino que además tacha de cobardes y equidistantes a quienes no aceptan que el mundo se divida entre buenos […] (abc)

La doctrina Juan Fernando Como en nuestra 'democracia liberal' no se puede hablar, sin consecuencias, de la guerra o la vacuna, hablaremos del último grito del constitucionalismo hispánico, la doctrina Juan Fernando, según la cual todo lo que no está prohibido es obligatorio. —La vacunación del Covid puede ser obligatoria en España, dado que no existe ninguna cláusula const […] (abc)

Canciones, programas y campañas de odio Era bastante más sutil Shakira cuando García Márquez reconocía en público su embeleso y admiración –«barranquillera de hueso colorado», le escribía con arrobo– y esta le respondía –«No hay más cielo, no hay/ No hay más viento, no hay/ No hay más hielo, no hay/ No hay más fuego, no hay,/ No hay mas vida, no hay»– con canciones como las compuestas para la adap […] (abc)

Las Guindillas El Apocalipsis, según Pedro Sánchez, no va a llegar. Pero sí la tiña. Ya ha llegado, que lo he leído en el 'Sur' de Málaga. La madre de una amiga (y no digo que el copyright fuera suyo) decía, cuando una comida le gustaba mucho, que se la comería en la cabeza de un tiñoso. He visto fotos de los tiñosos actuales y yo no me como ahí nada. Los tiñosos […] (abc)