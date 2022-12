La droga de la inocencia Pedro Castillo dice ahora que no recuerda nada del día del harakiri. Sabemos que la imaginación es una forma de la memoria, y no sucede sólo en los presidentes del Perú. Aquí mismo hay mandamases que no recuerdan nada de un día concreto, e incluso de varios días concretos, por ahí dispersos en los calendarios del gobierno, o el desgobierno. Castillo va escri […] (abc)

No creo que haya crisis Como cuando San José y la Virgen no encontraban posada en Belén, lo que no hay forma de hallar en estos días en España es un restaurante o un bar con buena terraza cubierta donde celebrar la comida de empresa de Navidad. Todo lleno. Todas las reservas cubiertas, y dicen en la hostelería que las cifras de beneficio de estas celebraciones empresariales entre c […] (abc)

Jaque a la Justicia, ¿mate? LA demolición de lo que en España, y alrededor de la Constitución de 1978, dio en llamarse la Transición democrática ha tomado en las últimas semanas velocidad de crucero, y sin darnos cuenta estamos en su última etapa, el asalto a la Justicia, pieza clave del equilibrio de poderes y a la vez cimiento de la democracia, como esos edificios en los que se han d […] (abc)

Sánchez, el gran calavera Decía Larra que si la historia se escribiera como un cuadro de costumbres privadas, se vería probada una verdad verdadera: la de que muchos de los importantes trastornos que han cambiado la suerte de los países encuentran una sencilla explicación en las calaveradas. El talento natural y la poca aprensión por el qué dirán son las dos cualidades distintivas de […] (abc)

Democracia malversada Legislar para favorecer a personas concretas es una aberración jurídica y uno de los peores abusos que se pueden cometer en política. No el único: aún es más nocivo el sometimiento de los jueces al correlato directo de la mayoría. De hecho, esta última medida, clásica de los modelos populistas, es unánimemente considerada como el principal indicador de deter […] (abc)

El tío abuelo Hay un chiste en América sobre cómo se sienten las minorías y es que el tío abuelo que te pagó la universidad abusaba de ti. Es exactamente como se siente la derecha española cada vez que Pedro Sánchez aborda un problema. Nos entra de noche al cuarto y cuando queremos darnos cuenta ya no podemos defendernos. Nos sentimos sucios, pisados, humillados, pero en […] (abc)

Alemania desactiva un golpe de Estado Asaber: más de 25 detenidos en una operación de la Policía alemana en todo el país contra un grupo ultraderechista que se hace llamar Reichburguer (ciudadanos del Reich) y que llevaba un año planeando un golpe de Estado en Alemania. Lo que viene siendo... como chotas. Esta banda tiene alrededor de 100.000 seguidores, que quieren recuperar las fronteras de la […] (abc)

Perú no tolera las injerencias extranjeras Contrasta el silencio de las ministras de Podemos tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú con su respuesta –inmediata– al fallo judicial que solo unos días atrás condenó en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, una injerencia política que atenta contra las reglas más básicas de la diplomacia internacional y que, sin emb […] (abc)

La chequera electoral Con la tramitación de las enmiendas presentadas el pasado viernes –cuya votación en el pleno del Congreso de los Diputados está prevista para este mismo jueves–, el Gobierno trata de pasar página sobre las cuestiones que más rechazo generan entre sus propios votantes, contrarios a las cesiones a sus socios de legislatura, y cerrar definitivamente un capítulo […] (abc)

La verdad sobre la visita del Rey a la Argentina de Videla Era octubre de 1978 y España despertaba a la democracia después de 40 años de dictadura. Nuestro país se proyectaba al mundo con uno de los ejercicios políticos más interesantes jamás experimentado: los dos bandos de la guerra civil se daban la mano dentro de un marco en forma de ley de leyes: la Constitución Española. En noviembre, los Reyes Juan Carlos I y […] (abc)

James Cameron, el rey del mundo No vino Cameron a este valle de lágrimas a hacer películas, sino a hacer imposibles; no vino a distraer, sino a entretener por siempre; no vino a dejar su marca, sino a ser la marca; para bien y para mal, como a menudo sucede con quien quiere volar un palmo por encima del suelo o ser chincheta en el mapa, lo sea de verdad o no. A James Cameron no le basta co […] (abc)

Portugueses y españoles Recorro Castilla la Vieja y me voy encontrando con multitud de vestigios que relacionan la historia de este reino, que es tanto como decir la de gran parte de España, con Portugal. Los vínculos familiares de las casas reales fueron estrechos, pero, por ejemplo, ¿cuántos saben que la madre de Isabel la Católica era una princesa portuguesa o que en la batalla […] (abc)

Spinoza contra el puritanismo Baruch Spinoza fue excomulgado del judaísmo cuando tenía 24 años. Fue tachado de hereje en 1656 en Ámsterdam, su ciudad natal, lo que le obligó a trasladarse a La Haya para ganarse la vida como pulidor de lentes. Antes de morir tras haber cumplido los 44 años, tuvo tiempo para escribir su 'Ética', una de las obras más importantes de la historia de […] (abc)

¿A ti qué te importa? Una campaña publicitaria gubernativa juega a mezclar la corrección legítima de los padres sobre los hijos con las formas más ensañadas de violencia; y caracteriza a los padres violentos como 'pijos heteropatriarcales', asumiendo llamativamente lo que ellos llaman 'binarismo de género' y olvidándose de meter en el guiso la 'inclusivid […] (abc)

Anatemas Que te expulsen de un partido político por discrepar de tus jefes es algo bastante normal en la izquierda, cuya casta dominante abunda en curillas y sacristanas bajo camuflaje más o menos hortera de rutilantes manolos y pantalones de pitillo (figura retórica esta que, por cierto, se denomina quiasmo). Como es público y notorio, lo que más mola a unos, otras […] (abc)

Sánchez, sin pudor A medida que se acercan las elecciones y, con ellas, su probable desalojo del poder, Pedro Sánchez acrecienta el descaro con el que asalta nuestro Estado de Derecho. Ya ni siquiera se tapa. No se molesta en disimular. Está dispuesto a lo que sea con tal de conservar la poltrona. Y como las encuestas tampoco presagian el descalabro que merecería semejante con […] (abc)

El nudo gordiano Vamos, Pedro, no te cortes, no vayas a aflojarte ahora. A por todas es a por todas. No pises el freno y cárgate de una vez todos los contrapesos. El sistema es un trasto viejo, como dijo Cromwell del cetro. (Si no sabes quién era Cromwell da igual, no te levantes a mirarlo, es una pérdida de tiempo y tienes que concentrarte en el esfuerzo de construir un paí […] (abc)

La democracia arrasada El PSOE tiene prisa, mucha prisa, y la historia demuestra que cuando le pasa eso es capaz de llevárselo todo por delante porque es la historia misma la que se acelera. Buscan apuntalar el nuevo régimen con tiempo suficiente para dedicar los últimos meses de legislatura a un antagonismo salvaje. Así, el voto a la derecha se dibujará como un intento de acabar […] (abc)

Elecciones ya La moción de censura contra el desmontaje constitucional de Sánchez es lo que nos pide el cuerpo; primero como desahogo para poder decirle cuatro verdades a la cara y segundo por impotencia, porque a primera vista no viene a la cabeza otra respuesta a la altura del desvarío antidemocrático. Pero la moción de censura, tácticamente, es una mala jugada y está c […] (abc)