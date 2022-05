Apartamos a Dios de nuestra vida, lo borramos de las aulas y luego gritamos por la tele o por la radio que son inexplicables las remontadas del Real Madrid. No son inexplicables. La explicación siempre estuvo ahí aunque vivamos como si no existiera. El Madrid es lo que hay de eterno no en el fútbol sino en nosotros. El Madrid es nuestra parte trascendente au […]

Desde hace un tiempo mi Spotify se piensa que soy de Mollerusa. Supongo que todo empezó hace unos años, cuando un amigo me descubrió a Manel, un grupo que canta en catalán y que me encantó. En realidad, no solo eso, he de admitir que me obsesioné un poco, los escuchaba a todas horas porque me daban buen rollo, me ponían contento y era la música perfecta para […]

(abc)