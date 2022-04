Libertad y rigor en la prensa La brecha digital que a mí me interesa no va de edades, que también. Va de usuarios de buena fe o de colmillo retorcido. Solo estos últimos podemos navegar tranquilos, tratar con buscadores y mantenernos incólumes, surfear el hipertexto sin chocar con ardides de la prensa digital, transitar las redes sin pisar los cepos de titulares trampa. El ‘clickbait’ ha […] (abc)

El régimen se prepara el futuro Con este Gobierno no damos abasto. Cada día hay varias noticias a las que no se puede reaccionar. Su velocidad para el dislate multiplicada por la potencia de su propaganda es superior a la capacidad de respuesta. Entre ruina, traición y corrupciones, nos enteramos de los planes del Gobierno para acabar con el estudio cronológico de la historia. En el total […] (abc)

El obispo apóstata Acabo de leer una novela magnífica que, a buen seguro, no será celebrada en las tribunas donde se encomia la bazofia sistémica. Se titula ‘Marta, Marta’ (Ediciones de La Discreta) y la ha escrito Enrique Álvarez, uno de los pocos escritores españoles en activo que todavía se atreve a abordar cuestiones de índole espiritual en sus novelas. El detonante de la […] (abc)

Un fallo cuestionable La Justicia suele ser representada como una mujer que lleva los ojos vendados con una balanza en una mano y una espada en la otra. La venda indica que tiene que actuar con el mismo rasero con todos los ciudadanos y la espada reivindica el carácter punitivo de los tribunales. Pero el castigo tiene que ser siempre proporcional a la gravedad de la conducta. Ni […] (abc)

Humo humano España suprime la ‘enseñanza cronológica’ de la Historia. Aplicado al cine, significaría que puedes ver ‘Viernes 13’ marcha atrás, y entonces es «la historia de un jugador de hockey que cura a unos adolescentes heridos para que puedan irse del campamento a casa». Para entender la importancia de la cronología histórica, recomiendo (un buen samaritano lo hizo […] (abc)

La costumbre de fallar Son conocidos los lazos de Felipe González con el ‘majzén’, la casta dirigente del régimen alauita, pero es posible que tenga razón cuando defiende el giro del Gobierno español en el Sáhara como «la solución más seria y realista». Lo ha dicho en Nueva York, a sabiendas de que son los Estados Unidos los inspiradores de la pirueta sanchista porque necesitan co […] (abc)

Muy ‘progresistas’ y mucho más pobres La escalada que están protagonizando los precios no alcanza las mismas proporciones en todas partes ni perjudica a todo el mundo por igual. De hecho, en España hay una ventanilla del Estado que está haciendo su agosto gracias a nuestras penurias. Es el Ministerio de Hacienda, la cueva de Alí Babá de este Gobierno, cuya recaudación ha aumentado un 21 por cien […] (abc)

A ganar En política sólo cabe una regla. Ganar. Eso es lo que no llegó a entender Pablo Casado. Más allá de aciertos y errores, los votantes percibieron con razón o no que la derrota también era una posibilidad en la agenda del ya exlíder del PP. El mensaje inequívoco debía haber sido ‘triunfo o me voy’, pero se extendió otra idea: quiero ganar, pero si no gano ahor […] (abc)

Inflación y desgobierno A inflación alcanza el 10 por ciento, y el diferencial con nuestros socios europeos roza los tres puntos porcentuales. Las comparaciones históricas se hacen innecesarias ante la palmaria evidencia del deterioro de nuestra capacidad adquisitiva. El Gobierno equivoca el diagnóstico y atribuye el problema a la invasión rusa de Ucrania, por ignorancia, ventajism […] (abc)

Un pacto necesario Tras tres semanas de duras negociaciones, el Partido Popular y Vox consiguen llegar a acuerdos de legislatura, aunque necesariamente el partido de Abascal tuvo que ceder en cuestiones programáticas para que el PP diera su brazo a torcer. El acuerdo alcanzado con los populares eliminaba toda referencia a la derogación del decreto de memoria histórica autonómi […] (abc)

Gasolineras abocadas a la quiebra o, incluso, al cierre La primera medida ‘estrella’ del plan del Gobierno contra la crisis económica y los efectos de la guerra en España se convirtió este viernes y durante horas en una inmensa chapuza. La entrada en vigor de la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible masificó miles de gasolineras en toda España, y en algunos lugares el proceso resultó caótico. Es la conse […] (abc)

No fallar más a la derecha El PP inició este viernes en su congreso extraordinario de Sevilla una nueva andadura bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras la fallida etapa de Pablo Casado. Y, encumbramiento unánime aparte, lo hará con una obligación inaplazable: la de no fallar ni a los dirigentes del partido, ni a los militantes, ni a los votantes. El PP ya no se puede permitir […] (abc)

Madre Como a Rita Barberá, me gusta mucho el Claridge’s de Londres. La alcaldesa de Valencia se hospedó allí con cargo al Ayuntamiento. No le gustaban las «cutrerías». Era uno de los datos del llamado ‘Ritaleaks’. El caso se archivó para escándalo de aquellos que no entendían que Barberá no estuviera pringada en todas las corruptelas. Mi otro dato favorito eran lo […] (abc)

Mantengan la calma Desde que Pablo Casado se sometió a su propia sesión de control y dio la espalda al Congreso, empezando por la bancada de su partido, Cuca Gamarra ha ejercido de camarlenga de un PP en periodo de sede vacante, cargo entre cuyos privilegios figura el de poder dejar el bolso en el escaño vacío del líder saliente. De natural prudente -moderada, en el argot parl […] (abc)

Su hijo es un vago y no lo sabe No sé si su hijo es un pésimo estudiante, si la niña sestea porque no ha dado con su vocación. Quizá son unos caraduras y lo más probable es que en su pajolera vida vean en ellos a alguien de provecho. Puede. No sé. Igual, son los reyes de los codos, unos lumbreras, además de los chavales más aplicados de la clase. Insisto. No tengo ni puñetera idea. Al fin […] (abc)

El bucle infinito del Partido Popular Se cansaron de Rajoy porque era soso, aburrido y previsible. Porque era prudente, equilibrado y moderado. Un hombre sensato, técnico y calmado. Lo que viene siendo un tío de derechas de toda la vida, vaya. Y eligieron a Casado, que era el guardián de las esencias, la vuelta al ‘verdadero’ PP, el resultante de cruzar a Aguirre con Aznar. Era la ingeniería gen […] (abc)

Bumerán Sánchez Bumerán Sánchez. Gestor jefe del Gobierno de España. Que no de los españoles, a esos nos tiene solo como muralla de única aspillera por donde el señorito dispara sus múltiples, y ya demasiado continuadas, insensateces, para no recibir de vuelta en su propio ser el fuerte impacto de sus medidas cachivache. Mejor que las reciban con los brazos abiertos y de go […] (abc)

Y el lobo es él Como el pastor del cuento que asustaba a sus vecinos con la venida del lobo, Pedro Sánchez ha usado de tal recurso para sortear todas y cada una de las crisis que se nos venían encima. Cuando la pandemia del Covid-19 nos pilló desprevenidos, el presidente del Gobierno no supo hacer otra cosa que encerrarnos en casa tras decretar un estado de alarma, con la a […] (abc)

Huevos de oro Los Biden, padre e hijo, iban a ser una bendición para el mundo, nos decían los ‘demimondaines’ que a meñique alzado pintaban bigotitos a Donald Trump, y el mundo hoy es una peluquería en sábado de boda con una inflación en España de diez puntos que pone mechas al sanchismo. El sanchismo (‘sudapollismo’ para el vulgo) es una ‘charocracia’ ministerial con Bol […] (abc)